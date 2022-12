Länsi on aliarvioinut Venäjän kykyä ohjusiskuihin – tutkija Ilmari Käihkö sanoo hyökkääjän voimien vahvistuneen myös rintamalla

– Venäjä joutuu näyttämään omilleen, että edes jotain edistystä tapahtuu sodassa. Jos se ei pysty siihen rintamalla, niin tämä on keino, jota Venäjä pystyy käyttämään. He toivovat, että Ukrainan moraali murtuisi, talous romahtaisi ja että lännessä pohdittaisiin Ukrainan tukemisen järkevyyttä. Mikään näistä ei ole tosin vielä tapahtunut.

Ohjusiskut jatkuvat

Käihkön mielestä lännessä on ainakin jossain määrin aliarvioitu Venäjän kykyä jatkaa ohjusiskuja. Epävarmuutta on ainakin siitä, miten paljon ohjuksia maalla on, miten paljon se pystyy niitä tuottamaan ja mistä se voisi hankkia ohjuksia lisää. Iskuja on tehty säännöllisesti ja Käihkön mukaan niiden jatkuminen on oletettavaa.