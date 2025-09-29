Parahiihtäjä Inkki Inola tavoittelee kultamitalia ensi talven Milano-Cortinan paralympialaisissa, joita koskevan uutispommin Kansainvälinen paralympiakomitea (IPC) pudotti lauantaina kokouksessaan Etelä-Koreassa. IPC päätti kumota Venäjän ja Valko-Venäjän sulun paraurheilusta.

– Se on kaikilla tasoilla väärä päätös. Tilanne Ukrainassa ei ole muuttunut, joten perusteita linjan muuttamiselle ei ole. Erittäin surullisin mielin olen myös siitä, että maatunnuksetkin sallittaisiin ja Venäjä pääsisi joukkuelajeihin, mitä olympialaisissa ei tehdä. Tämä oli IPC:ltä aikamoinen rimanalitus, Inola arvioi päätöstä.

Inola kuuluu Suomen Paralympiakomitean urheilijavaliokuntaan, joka edustaa urheilijoita paralympialiikkeessä. Vielä sunnuntaina Inola ei ollut ehtinyt keskustella muiden urheilijoiden kanssa IPC:n päätöksestä.

– En muiden talvilajien urheilijoiden, mutta uskon, että kaikki suomalaisurheilijat ovat aika samoilla linjoilla, että Venäjällä ei pitäisi olla asiaa kisoihin niin kauan kuin sota jatkuu, Inola sanoi.

Inola muistutti, että päätöksen myötä urheilukentällä voivat joutua vastakkain Ukrainan sodassa vammautunut urheilija ja venäläinen.

– Ukrainan joukkueessa on paljon sotaveteraaneja, jotka ovat vammautuneet sodassa. Tuntuu irvokkaalta, että hyökkäyssotaa käyvän maan edustajat pääsisivät kilpailemaan heitä vastaan.

"Näyttää todella huonolta"

Suomen paralympiakomitean puheenjohtaja Sari Rautio äänesti lauantain kokouksessa Venäjän ja Valko-Venäjän oikeuksien palauttamista vastaan, mutta arvioi Euroopan maiden jääneen äänestyksessä yksin.

– En ole havainnut eroa suhtautumisessa urheilijoiden keskuudessa. Venäjän toiminta on tuomittu laajasti kaikkien urheilijoiden taholta, Inola arvioi.

Kansainvälisillä lajiliitoilla on vielä sanansa sanottavana siinä, miten Venäjän ja Valko-Venäjän urheilijoihin ja maatunnuksiin suhtaudutaan.

– Siinä mielessä tilanne on hyvä, että (Kansainvälinen hiihtoliitto) Fis tekee lopulliset päätökset, että pääsevätkö Venäjä ja Valko-Venäjä paralympialaisiin, mutta näyttää todella huonolta, että Kansainvälinen paralympiakomitea antaa tällaisen signaalin, Inola sanoi.