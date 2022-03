Venäläisurheilijoiden sulku kansainvälisiltä kentiltä voi kestää pitkään: "Vaatisi hyvin suurta hallinnon muutosta"

Urheilumaailma reagoi nopeasti sen jälkeen, kun Venäjä aloitti Valko-Venäjän tukemana hyökkäyssodan Ukrainassa kuukausi sitten. Pienen alkukangertelun jälkeen linja on ollut yhteinäinen.

– Ei se varmasti heidän (urheilijoiden) vikansa ole, mutta he ovat väistämättä osa järjestelmää, KOK:n suomalaisjäsen Sari Essayah perustelee urheilijoille asetettuja kieltoja.

– Ennen kaikkea toivon, että päättäjiin saataisiin tiukempi ote. He todennäköisesti ovat vielä lähempänä sitä järjestlemää kuin yksittäiset urheilijat.

– Siihen on aika vaikea vastata, kun emme tiedä, mihin suuntaan maailma on menossa. Näen, että se vaatisi hyvin suurta hallinnon muutosta sekä Venäjällä että Valko-Venäjällä, että voitaisiin ajatella, että he olisivat jälleen mukana.