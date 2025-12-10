Kansainvälinen hiihto- ja lumilautailuliitto FIS julkaisi keskiviikkona ensimmäisen listan neutraaleista urheilijoista, jotka voivat tavoitella paikkaa Milano-Cortinan olympialaisiin, vaikka heidän kotimaansa Venäjä ja Valko-Venäjä eivät voi osallistua olympialaisiin tai niitä edeltäviin FIS:n kilpailuihin.

Venäläisistä listalla ovat maastohiihtäjät Saveli Korostelev ja Darja Neprjajeva sekä freestyle-hiihtäjä Anastasija Tatalina. Valkovenäläisistä listalla ovat freestyle-hiihtäjät Anastasija Andrianava, Anna Derugo, Ihar Drabiankou, Hanna Huskova ja Uladzislau Vazniuk sekä alppihiihtäjä Maria Shkanova.



Venäjä ja Valko-Venäjä suljettiin FIS:n kilpailuista sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan helmikuussa 2022. Urheilun kansainvälinen välitystuomioistuin CAS päätti viime viikon tiistaina, että 17 venäläistä ja valkovenäläistä saa osallistua Milano-Cortinan talviolympialaisiin ja paralympialaisiin neutraaleina urheilijoina. Talviolympialaiset järjestetään Pohjois-Italiassa 6.–22. helmikuuta ja paralympialaiset 6.–15. maaliskuuta.