Kansainvälinen olympiakomitea KOK ilmoitti perjantaina, että venäläisten urheilijoiden sallitaan kilpailla ensi talven olympialaisissa Milano-Cortinassa neutraaleina urheilijoina.

Venäläisten sekä valkovenäläisten osalta olympiakelpoisuutta tarkastellaan samoilla tiukoilla kriteereillä, jotka olivat käytössä viime vuonna Pariisin kesäolympialaisissa. Pariisissa kilpaili kaikkiaan 32 venäläistä ja valkovenäläistä urheilijaa, kymmenessä eri lajissa.

Venäjän ja Valko-Venäjän osanottoa ei sallita joukkuelajeihin. Venäjän sotatoimia "aktiivisesti" tukevilta urheilijoilta osanotto on kielletty, kuten tietenkin myös Venäjän tai Valko-Venäjän armeijoihin tai turvallisuuspalveluihin sopimussuhteessa olevilta urheilijoilta. Neutraaleiksi kelpuutettavien on myös läpäistävä urheilulliset kriteerit saadakseen olympiakelpoisuuden.

– KOK:n johtokunta suhtautuu tilanteeseen täysin samoin kuin Pariisin kisoissa. Mikään ei ole muuttunut, KOK:n puheenjohtaja Kirsty Coventry totesi tiedotteessa uutistoimisto AFP:n mukaan.

