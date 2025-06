Voisiko Venäjä hyökätä Nato-maihin? Putinilta rajua puhetta

Venäläismediassa nousi torstaina otsikoihin Putinin lausunto siitä, voisiko Venäjä hyökätä Eurooppaan tai Nato-maahan.

Venäjän presidentti Vladimir Putin kommentoi Pietarin kansainvälisen talousfoorumin puitteissa lukuisia asioita, muun muassa Venäjän ja lännen suhteita.

Hänen dialoginsa mukaili samaa tuttua kaavaa, jossa länttä syytettiin kaikesta ja Venäjä esitettiin rauhaan pyrkivänä, hyväntahtoisena uhrina.

Vladimir Putinin mukaan väite siitä, että Venäjä aikoo hyökätä Natoon, on uskomaton valhe.

– Tämä legenda siitä, että Venäjä aikoo hyökätä Eurooppaan, Nato-maihin – tämä on sama uskomaton valhe, jota Länsi-Euroopan maiden hallitukset syöttävät kansalaisilleen, presidentti sanoi.

Venäjän presidentin mukaan tämänhetkinen "kriisi" Venäjän ja Eurooppaan suhteissa alkoi vuonna 2014.

Putin väitti Kremlin propagandaa mukaillen, että länsimaat helpottivat Ukrainan vallankaappausta. Krimin jälkeen alkoivat tapahtumat Kaakkois-Ukrainassa.

– Yritimme kahdeksan vuotta päästä sopimukseen. Lopulta päätimme lopettaa konfliktin asevoimiemme avulla. Tarkoittaako se, että aiomme hyökätä Itä-Eurooppaan? Mitä hölynpölyä se on? Kaikki ymmärtävät, että tämä on hölynpölyä ja että he (länsimaiden hallitukset) huijaavat väestöään, Putin kommentoi.

"Maailma tarvitsee Venäjää"

Putin heittäytyi tietämättömäksi myös lännen Venäjälle asettamien pakotteiden suhteen.

– En vieläkään ymmärrä, miksi Saksa kieltäytyi käyttämästä Venäjän energiavaroja.

Putinin mukaan Saksa on nyt pakotteiden vuoksi taantuman partaalla. Venäläisen kaasun epäämisen vuoksi suurimmat saksalaiset autoyhtiöt Volkswagen ja Porsche ovat "kuolemassa".

Putin neuvoi Saksan viranomaisia "pelastamaan autoteollisuutensa ja nostamaan kansalaistensa palkkoja".

Venäjän presidentin mukaan länsimaat tekevät vain ja ainoastaan itselleen hallaa asettamalla Venäjälle pakotteita, koska "maailma tarvitsee Venäjää", eivätkä länsimaiden päätökset voi muuttaa sitä tosiasiaa.