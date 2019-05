Tällainen on Moskovan turmakone – samalla konetyypillä tehty esittelylento päättyi traagisesti: 45 ihmistä kuoli, kun kone törmäsi vuoreen

Lyhyen matkan kapearunkokone

Superjet 100 on kapearunkoinen, kaksimoottorinen lyhyen matkan suihkukone. Koneeseen mahtuu matkustamon järjestelyistä riippuen 87-108 matkustajaa. Koneen toimintasäde on vähän yli 3000 kilometriä.

Venäjä toivoi Superjetin nostavan ilmailuteollisuutensa uuteen nousuun

Varaosien saanti vaikeaa

Suhoi Superjet 100 -koneita on toistaiseksi luovutettu tilaajille noin 150 kappaletta. Suurin osa koneista on käytössä Venäjällä, mutta niitä on saatu kaupattua jonkun verran myös ulkomaille.

Suhoi kertoo nettisivuillaan, että Superjet 100:aa myydään 50,5 miljoonan dollarin kappalehintaan. Tämä on oleellisesti halvempi hinta kuin Airbusin halvimmalla koneella eli A220-100:lla, jonka listahinta on 81 miljoonaa dollaria kappaleelta.

Aeroflotilla on laivastossaan 50 Superjet100-konetta. Ulkomailla niitä on eniten meksikolaisella halpalentoyhtiöllä Interjetillä, jolla on käytössään 22 Superjetiä. Entisen Neuvostoliiton ulkopuolella Superjetejä on ollut lisäksi käytössä muun muassa irlantilaisella Cityjet-yhtiöllä ja Thaimaan hallituksella.