Valtiollisen toimijan mahdollista roolia lentoliikennettä piinaavassa kyberhyökkäyksessä selvitetään.

Suurilla eurooppalaisilla lentokentillä, kuten Brysselissä, Berliinissä ja Lontoon Heathrow'lla, on havaittu järjestelmäongelmia, jotka ovat johtaneet lentojen viivästyksiin ja perumisiin. Asiasta uutisoivat muun muassa uutistoimistot AFP ja Belga.

Lentoliikennettä seuraavan FlightAware-sivuston mukaan satoja lentoja on myöhästynyt lauantain aikana kyberhyökkäykseen liittyvien ongelmien takia.

Ilmailualan palveluja tarjoavan Collins Aerospace -yhtiön mukaan pulmia on koitunut lentojen lähtöselvitykseen ja matkatavaroiden luovutukseen lennoille lähdettäessä. Yhtiön mukaan tämä johtuu "kyberiin liittyvistä" ongelmista.

Ainakin Belgian Brysselin lentokentällä järjestelmäongelman taustalla on kerrottu olevan kyberhyökkäys.

Lue myös: Usealla Euroopan lentokentällä käynnissä kyberhyökkäys

Valtonen: Venäjä-yhteys "ei olisi mitenkään poissuljettua"

Lähiviikkoina tapahtuneet Venäjän tekemät ilmatilaloukkaukset ovat herättäneet arveluja myös siitä, jos niillä olisi yhteys kyberhyökkäykseen lentoliikenteessä.

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) sanoo, että on liian varhaista arvuutella tekijöitä tai tehdä johtopäätöksiä. Hän kuitenkin toteaa kaiken olevan mahdollista.

– Yhteyttä selvitetään, ja sinänsä tällainen ehkä laajamittainen hybridivaikuttaminen ei olisi mitenkään poissuljettua Venäjän näkökulmasta, mutta tosiaan vielä ei ole tarkempia tietoja.