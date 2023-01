Venäjä karkottaa Viron Moskovan-suurlähettilään – poistuttava maasta

Venäjän ulkoministeriön tiedotteen mukaan Viron suurlähettilään on poistuttava maasta helmikuun 7. päivään mennessä.

Venäjä syyttää Viroa "täydestä russofobiasta"

Viro on auttanut Ukrainaa huomattavasti kokoonsa nähden. Se on myös vaatinut äänekkäästi muita maita lähettämään taistelupanssarivaunuja Ukrainalle.

Viro antanut bruttokansantuotteeseensa nähden eniten apua

Ajatushautomo Kiel Institute for the World Economyn raportin mukaan Viro on antanut bruttokansantuotteeseensa nähden eniten apua Ukrainalle.