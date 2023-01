Ruotsalaisasiantuntija pitää Putinia epätoivoisena – Viro varoittaa aliarvioimasta Venäjää, vaikka Putin kaatuisi: "Ei osoita minkäänlaisia heikkenemisen merkkejä"

– Venäjä ei ole vieläkään muuttanut strategisia tavoitteitaan ja se haluaa muuttaa nykyistä sääntöihin perustuvaa maailmanjärjestystä ja palauttaa vaikutusvaltapolitiikkansa. Ukrainan voitto on siksi kriittisen tärkeä Virolle ja länsimaille, ja siksi Ukrainan auttamiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen, Schvede pohtii.

– On ennenaikaista sanoa, että Venäjä on strategisesti hävinnyt sodan (Ukrainassa). Jos Venäjä saa edes pienen alueellisen voiton, sen hyökkäys on onnistunut. Koko maailmalle olisi silloin lähetetty viesti, että rajojen muuttaminen voimalla on sallittua.