Ajatushautomo: Viro antanut Ukrainalle suhteessa eniten apua – lähettää nyt tähän asti suurimman aseapupakettinsa

Uusimman apupaketin myötä Viro on antanut Ukrainalle sotilaallista apua 370 miljoonan euron edestä, mikä on noin puolet Viron viime vuoden puolustusbudjetista ja yli prosentin Viron bruttokansantuotteesta, kertoi Viron puolustusministeriö torstaina.

Viro tukenut Ukrainaa suhteessa eniten – Zelenskyi kertoi arvostavansa syvästi

Ajatushautomo Kiel Institute for the World Economyn raportin mukaan Viro on antanut bruttokansantuotteeseensa nähden kaikkein eniten sotilaallista, taloudellista ja humanitaarista apua Ukrainalle.