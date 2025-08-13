Viro karkottaa venäläisdiplomaatin rajun ryöpytyksen kera – Moskova vastasi heti

Viro karkottaa venäläisdiplomaatin, jota se epäilee muun muassa maan vakauden horjuttamisesta, Viron ulkoministeriö kertoo.

Viron ulkoministeriö lähetti Venäjän suurlähetystölle asiasta nootin, jonka perusteella diplomaatin on poistuttava Virosta.

– Viro ei aio sietää Venäjän toimia perustuslaillisen järjestyksen ja sisäisen vakautemme vastaisesti, ministeriö tiedotti.

Ulkoministeri Margus Tsahkna kertoi diplomaatin heikentäneen toimillaan Viron oikeusjärjestelmää, jakanut Viron yhteiskuntaa ja "myötävaikuttanut valtiota vastaan tehtyihin rikoksiin, mukaan lukien useisiin pakotteiden rikkomiseen liittyviin rikoksiin".

– Yksi Viron tasavallan kansalainen on tuomittu näiden rikosten tekemisestä. Venäjän suurlähetystön jatkuva puuttuminen Viron tasavallan sisäisiin asioihin on lopetettava, ja karkottamalla diplomaatin osoitamme, että Viro ei salli minkään ulkovaltion järjestämiä ja suunnittelemia toimia alueellaan, Tsahkna sanoo.

Venäläisen uutistoimisto Tassin mukaan Venäjän diplomaatin karkottaminen Virosta ei ole ensimmäinen Tallinnan vihamielinen teko, ja Moskova harkitsee vastatoimia. Tämän ilmoitti Venäjän ulkoministeriön tiedotus- ja lehdistöosaston apulaisjohtaja Aleksei Fadejev tänään tiedotustilaisuudessa.