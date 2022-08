Noin 70 prosenttia suomalaisyrityksistä vetäytynyt Venäjältä – "Kovin alhaiseen hintaan myytiin yhtiö pois", sanoo suomalaisyritys

Arviolta 70 prosenttia Venäjällä toimineista suomalaisyrityksistä on nyt vetäytynyt tai on pitkällä vetäytymisprosessissaan, sanoo suomalais-venäläisen kauppakamarin toimitusjohtaja Jaana Rekolainen MTV Uutisille.

– Haasteena on ollut muun muun muassa sopiva ostaja, jonka lonkerot eivät ulotu pakotteiden alla oleviin tahohin. Kauppahinta on voinut jäädä alhaiseksi, koska ostajatkin ovat ymmärtäneet, että nyt on ostajan markkinat. Monia kauppoja on tehty paineen alla, Rekolainen sanoo.