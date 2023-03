Venäjä iski Ukrainaan kymmenillä ohjuksilla – eivätkö asevarastojen pohjat häämötäkään? Sotilasprofessori: "Joutuvat valikoimaan yhä tarkemmin"

– Venäjän itsensä mukaan kyse on kostoiskusta, Ukrainan taistelutahdin murentamisesta. Eli palataan siihen keinovalikoimaan, mikä Venäjällä on.

– Kosto varmaan siitä, mitä Ukraina on tehnyt aiemmin, ehkei sitä tarkasti eritelty. Tavallaan kyseessä on viesti lännelle ja Ukrainalle, että pitäisi antaa periksi.

– Vihollinen ampui 81 ohjusta yrittääkseen pelotella ukrainalaisia ​​uudelleen palatessaan heidän epätoivoiseen taktiikkaansa. Valloittajat voivat vain terrorisoida siviilejä. Se on kaikki, mitä he voivat tehdä. Mutta se ei auta heitä, presidentti kommentoi torstaina.

Eivätkö ohjusvarastojen pohjat häämötäkään?

– Kyllä sieltä näyttää lisää tulevan ja Venäjä jatkaa toimintaa. He kykenevät tuottamaan ammustarvikkeita. Totta kai heillä on siitä pulaa, koska kulutus on aika isoa.