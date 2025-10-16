Venäjä on viime aikoina tihentänyt iskujaan Ukrainan energialaitoksiin.
Venäjä on iskenyt varhain torstaina kaasuntuotantolaitokseen Keski-Ukrainassa. Iskun seurauksena Pultavan alueen kaasuntuotantolaitokset on jouduttu sulkemaan, maan suurin yksityinen energiayhtiö DTEK kertoo sosiaalisessa mediassa.
Lisäksi Ukrainan energiaverkko-operaattori on ilmoittanut sähkökatkoksista kahdeksalla alueella.
Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjä iski yön aikana Ukrainaan yli 300 droonilla ja 37 ohjuksella.
Venäjä on viime viikkoina tihentänyt iskujaan Ukrainan energialaitoksiin. Mediaraporttien mukaan Venäjän viimeaikaisten iskujen seurauksena noin 60 prosenttia Ukrainan kaasuntuotannosta on pysähtynyt.
Kansainvälinen rikostuomioistuin antoi viime vuonna pidätysmääräyksen kahdesta Venäjän armeijan upseerista Ukrainan energiarakenteisiin kohdistuneiden hyökkäysten vuoksi. Tuomioistuin totesi, että hyökkäykset olivat sotarikoksia ja aiheuttivat liiallista vahinkoa siviileille.