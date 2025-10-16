Ukrainan Yhdysvaltain-suurlähettilään mukaan Venäjän hyökkäykset Ukrainaan osoittavat Venäjän todellisen asenteen rauhaan.
Suurlähettiläs Olha Stefanishyna syytti Venäjää terrorista ja sanoi, että Venäjä valitsee ohjukset vuoropuhelun sijaan.
Stefanishyna kommentoi asiaa sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump suitsutti torstai-iltana Suomen aikaa Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa käymäänsä puhelinkeskustelua.
Venäjä iski varhain torstaina kaasuntuotantolaitokseen Keski-Ukrainassa, mikä aiheutti laajasti sähkökatkoksia.
Iskun seurauksena Pultavan alueen kaasuntuotantolaitokset on jouduttu sulkemaan, maan suurin yksityinen energiayhtiö DTEK kertoo sosiaalisessa mediassa.
Lisäksi Ukrainan energiaverkko-operaattori on ilmoittanut sähkökatkoksista kahdeksalla alueella.
Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjä iski yön aikana Ukrainaan yli 300 droonilla ja 37 ohjuksella.