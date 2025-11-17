Romanian mukaan "tilanne on erittäin vakava".

Venäjän teki sunnuntain ja maanantain välisenä yönä lennokki-iskun nestemäistä kaasua kuljettaneeseen laivaan, joka sijaitsee lähellä Ismailin satamaa Ukrainassa. Isku tehtiin vain 500 metrin päässä Nato-maa Romanian rajasta.

Kyiv Independent kertoo, että kyseessä on Nato-maa Turkin lipun alla liikkuva Orinda-niminen alus. Miehistön jäsenet ovat päässeet pois laivasta ilman vammoja.

Aluksen kerrotaan kuljettaneen 4000 tonnia nestemäistä kaasua. Romanian viranomaisten mukaan alus on vaarassa räjähtää, ja sen vuoksi myös Romanian puolella Plaurun kylässä on aloitettu evakuointitoimenpiteitä.

– Romanian läheisyyden ja vaarallisen lastin vuoksi paikallisviranomaiset päättivät yhteistyössä sisäministeriön kanssa evakuoida ihmisten ja eläimet lähialueelta, kunnes riski on täysin poissuljettu, Romanian hätäviranomaiset kertovat.

Viranomaisten mukaan ainakin Romanian puolelta on tarkoitus evakuoida 100-150 ihmistä. , että "tilanne on erittäin vakava" ja "alus voi räjähtää milloin hyvänsä".