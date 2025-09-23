Täksi kaudeksi TPS-paitaan siirtynyt Veli-Matti Savinainen on poikkeuslaatuisessa tilanteessa, kun turkulaiset kohtaavat tiistaina Tapparan.

Savinainen voitti keväällä 2013 Suomen mestaruuden Ässien paidassa, minkä jälkeen edusti ennen TPS-siirtoaan SM-liigassa ainoastaan Tapparaa. Viisi Suomen mestaruutta tuottanut yhteiselo päättyi viime kauteen, ja Savinainen siirtyi Turkuun. Tiistaina hän kohtaa entisen seuransa ensimmäistä kertaa, kun TPS matkustaa Tampereelle.

– Totta kai se on vähän erilaista, mihin on tottunut. Innolla odotan iltaa. Hieno ilta varmasti tulossa niin pelillisesti kuin omalta osaltani. Ikimuistoisia juttuja, Savinainen sanoi MTV Katsomon haastattelussa ennen ottelua.

Savinainen muistaa hyvin edellisen kerran, kun hän pelasi Tapparaa vastaan.

–Taisi olla Porin Ässien riveissä 2013. Kultaan päättyi sekin kausi.

Ässät kukisti Tapparan tuon kevään fnaalisarjassa voitoin 4–2. Ratkaiseva kuudes loppuottelu pelattiin Porissa, ja Savinainen iski ottelussa kaksi maalia.

TPS:n kausi on alkanut pirteästi. Joukkue on voittanut neljä viidestä ottelustaan ja on Tapparan jälkeen sarjataulukossa toisena.

– On ollut hyvä draivi, Savinainen sanoi.

– Menty kovaa päästä päähän ja saatu tulosta aikaiseksi. Ei ole annettu yhtään vastustajaalle tilaa, se on helpottanut meidän peliä. Saatu irtokiekkoja siitä ja isketyä tarvittavat maalit. Se on varmaan kantanut meitä tähän asti. Sellainen periksiantamattomuus.