Veli-Matti Savinainen palasi Tampereelle ja kohtasi entisen seuransa Tapparan TPS:n paidassa.

Savinaisen pitkä ja erityisen menestyksekäs aika Tapparassa tuli päätökseen viime keväänä, ja kuusinkertainen Suomen mestari siirtyi TPS-paitaan. Viisi Savinaisen kuudesta Suomen mestaruudesta tuli Tapparassa, jossa hän pelasi kaikkiaan kuudella kaudella.

Tiistaina Savinainen palasi Tampereelle, kun TPS saapui Tapparan vieraaksi SM-liigan ottelussa. Tappara ei ollut unohtanut kultakimpalettaan.

Ensimmäisen erän lopulla Nokia Arenan mediakuutiolla kiitettiin Savinaista tämän vuosista Tapparassa. Yleisölle näytetylle videolle oli poimittu hyökkäjän ikimuistoisia hetkiä Tapparan paidassa. Tappara julkaisi muistelovideon Instagramissaan.

Yleisö muisti suosikkiaan raikuvilla aplodeilla.

Video tilanteesta löytyy pääkuvan paikalta.

Ottelun avauserässä maalinteossa onnistui Tappara. Eetu Tuulola laukoi kauden kolmannella maalillaan Tapparan johtoon ylivoimalla ajassa 6.16. Tappara johtaa ottelua avauserän jälkeen maalein 1–0.

Toisen erän alkajaisiksi nähtiin erikoinen veto, kun TPS-maalilla ensimmäisessä erässä torjunut Eetu Mäkiniemi jäi sivuun maalille luisteli yllättäen Noa Vali. Mäkieniemi seuraa ottelua kuitenkin varusteet päällä vaihtoaition vierustalla.

Syytä vaihtoon ei tuoreeltaan ole tiedossa. Mäkieniemi oli sivussa TPS:n edellisestä ottelusta KalPaa vastaan.

1:02 Eetu Tuulola laukoo Tapparan 1–0-johtoon ylivoimalla..