SM-liigan kirkkain tähti päätyi heti erityistarkkailuun – Veli-Matti Savinainen kuittasi: "En sanonut sanaakaan!"

Nurmi, 23, on tällä hetkellä SM-liigan kirkkain tähti. Nurmi on paukuttanut kevään pudotuspeleissä jäätävää jälkeä.

Keskiviikkona hän kasvatti pistepottiaan, kun hän toimi syöttäjänä Juraj Slafkovskyn 1–0-osumassa. Nurmi on paukuttanut 14 otteluun tehot 4+14=18.

Nurmi on ollut koko kevään ajan vastustajien tähtäimessä. Tökkiminen ja huitominen alkoi jo HIFK-sarjassa, kun punapedot yrittivät horjuttaa TPS-tähteä.

– Noh, se on semmoista vääntämistä, TPS-kultakypärä jatkoi saamastaan erityishuomiosta.

Tehtävä oli kuin suotu Savinaiselle, joka on käynyt samanlaisia vääntöjä useissa finaalisarjoissa.

– Pelattiin jääkiekkoa, ei mitään sen kummempaa. Satuttiin olemaan samaan aikaan kentällä. Toki, fakta on se, että heitä pitää katsoa tarkemmin, mutta se on pudotuspelilätkää, Savinainen totesi, viitaten TPS:n tulikuumaan ykkösketjuun.

– Ei mua haittaa tuo (erityisrooli) yhtään. On kivaa, kun pääsee vääntämään. TPS:llä on paljon hyviä pelaajia. Eivät he turhaan finaaleissa ole, Savinainen jatkoi isosta kuvasta.