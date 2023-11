Hongalta jäi "satojentuhansien eurojen potti" saamatta – kylmiä huomioita taustoista

Miesten jalkapalloliigassa pelanneen Hongan taustayhtiön Esport Honka Oy:n taloustuska konkretisoitui torstaina konkurssihakemuksen jättämiseen Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudelle. Konkurssihakemuksen mukaan Esport Honka Oy:llä on velkoja noin 340 000 euroa. Suurin velkoja on Verohallinto, jolla on saatavia 140 000 euroa.