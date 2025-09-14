Vierasjoukkue Ilves pani sunnuntaina pöytään melkoisen avausjakson esityksen jalkapallon Veikkausliigassa iskemällä peräti neljä osumaa KuPSin verkkoon peliminuuttien 8–24 välillä. Mestaruussarjan ottelu päättyi Kuopiossa lopulta lukemiin 2–4.

Ilves on dominoinut joukkueiden keskinäisiä kohtaamisia tällä kaudella suvereenisti. Se voitti molemmat runkosarjan ottelut lukemin 3–0.

KuPSin iltaa synkensi myös Petteri Pennasen ulosajo. Kapteeni sai toisella jaksolla kahden keltaisen kortin myötä punaisen kortin. Ensimmäinen kortti tuli myöhästyneestä taklauksesta ja toinen siitä, kun hän blokkasi Ilves-vahti Otso Virtasen avausta liian läheltä. Kotijoukkueen leiri oli vahvasti eri mieltä tuomiosta.

Pennanen on sivussa KuPSin seuraavasta ottelusta SJK:ta vastaan.

Voiton myötä Ilves on pisteen päässä sarjakärki Interistä. KuPS on neljäntenä viisi pistettä turkulaisia perässä. Mestaruussarjaa on jäljellä vielä yhdeksän kierrosta.

– Tarkoitus oli olla aktiivinen ja rohkea. Tuntui, että tehtiin ihan kamala määrä henkilökohtaisia virheitä. Ilves viimeisteli tehokkaasti, KuPSin päävalmentaja Jarkko Wiss totesi Ruudun haastattelussa.