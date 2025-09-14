HJK:ssa vaikuttavan uran kotimaisessa huippujalkapallossa tehnyt ja A-maajoukkueessakin useita vuosia pelannut Juha Dahllund on kuollut, kertoi HJK sunnuntaina. Hän oli 71-vuotias.

Keskikenttäpelaaja "Dalla" Dahllund nousi HJK:n mestaruussarjajoukkueeseen 18-vuotiaana kaudeksi 1972. Hän edusti seuraa 13 kauden ajan vuosina 1972–76 ja 1978–85, ja voitti neljä Suomen mestaruutta (1973, 1978, 1981 ja 1985) sekä kaksi Suomen Cupin mestaruutta (1981 ja 1984).

Urheilutoimittajain liiton vuoden jalkapalloilijana hänet palkittiin 1981.

Dahllund pelasi Klubin paidassa 237 pääsarjaottelua ja lisäksi Kiffenissä 22 eli yhteensä hänet nähtiin 259 pääsarjapelissä. Suomea hän edusti 22 A-maaottelussa vuosina 1976–84, ollen mukana Suomen joukkueessa Moskovan olympialaisissa 1980.