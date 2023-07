Veikkaus: Näin tunnistautumispakko on vaikuttanut Loton pelaamiseen

Tunnistautumispakko ulottui koskemaan kaikkia kuponkipelejä 15. toukokuuta 2023, minkä jälkeen uusia pelaajia on rekisteröitynyt Veikkaukselle useita tuhansia joka viikko. Kaikkiaan Veikkauksella on tällä hetkellä noin 2,4 miljoonaa rekisteröitynyttä asiakasta.

– Loton osalta pelaajamääristä voidaan tässä vaiheessa todeta, että kun verrataan viime vuoden viikkojen 23–28 suurin piirtein samaa kokoluokkaa olevien pottiviikkojen asiakasmääriä, laskua on tähän vuoteen arviolta vain viisi prosenttia eli varsin vähäinen määrä, Sundholm sanoo.

Sundholm korostaa, että kyseessä on vasta arvio, sillä viime vuonna pelaaminen oli vielä mahdollista myös ilman tunnistautumista.

– Tunnistautumispakko totta kai näkyy jonkin näkyy tuotoissa. Mitään ennakoitua suurempaa negatiivista muutosta ei ole havaittu. Toki aikaa on kulunut vasta vähän. Pidemmän aikavälin muutoksia voi tarkastella vasta myöhemmin, Sundholm sanoo.

Noin miljoonan pelaajan huippuvuosista pelaajien määrä on joka tapauksessa vähentynyt, sillä nykyään Suomessa lottoaa viikoittain noin 700 000 ihmistä.

– Pelaajamäärät sinänsä eivät ole laskeneet, vaan lottopelien sisällä on tapahtunut siirtymää. Eurojackpotin suosio on kasvanut, ja siihen on tullut toinen viikkoarvonta, Sundholm selittää.