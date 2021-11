400 iskee pelikoneisiin kuussa yhteensä 800 000 euroa: Veikkauksen tuoreet tilastot ongelmapelaamisesta eivät vakuuta tutkijoita – "Kivan näköisiä käppyröitä"

– Ilahduttavaa on, että moni on laittanut itselleen maltillisen pelirajoituksen huolimatta siitä, että Veikkauksen asettamat ylärajat olivat aivan liian suuria, sanoo pelihaittoihin perehtynyt Helsingin yliopiston tutkijatohtori Virve Marionneau.

Hänen mukaansa olisi mielenkiintoista nähdä myös sellainen grafiikka, jossa kerrotaan, kuinka moni pelaaja on nostanut omaa pelirajaansa törmäyksen jälkeen, tai kuinka monella on jäänyt vain vähän puuttumaan maksimimäärästä. Yleisesti ottaen Marionneaun mielestä parin kuukauden perusteella on turhan aikaista vetää johtopäätöksiä pelirajojen vaikutuksista.

Mallia Norjasta?

Hänen mukaansa mallia pitäisi ottaa Norjasta, jossa tappioiden päivärajana on noin 50 euroa ja kuukaudessa tappiorajan maksimi on noin 270 euroa.

– Voisiko olla kaikille pakolliset tappiorajat? Niinhän se on alkoholissakin. Jos kello on yli yhdeksän, niin ei kaupan kassalla aleta kysymään, että oletko asettanut itsellesi rajoituksen alkoholinkäyttöön.

Koronasulku auttoi lopettamaan pelaamisen

– Kuukausittain automaatteja pelaavien asiakkaiden määrä on pudonnut. Heitä on tällä hetkellä noin 250 000, kun vielä muutama vuosi sitten arvioitiin kyselytutkimuksen perusteella pelaajia olevan yli 300 000, Saikkonen sanoo.

Hänen mukaansa peliautomaattien määrän lasku on yksi asiaan vaikuttava seikka. Niitä oli vuonna 2019 noin 18 500, kun tällä hetkellä luku on alle 10 000. Automaattipelaamista ovat vähentäneet myös muun muassa pakollinen tunnistautuminen ja tappiorajat.

– Jotkut ovat pystyneet lopettamaan pelaamisen kokonaan sillä välin, kun pelikoneet ovat olleet suljettuina koronan aikana. Koronasulku on ollut ehkä merkittävin tekijä. Monille se on ollut silmiä avaava kokemus, että on voinut käydä kaupassa ilman, että on ollut automaattihoukutusta.