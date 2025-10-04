Veikkaus tiedotti Kenon kaikkien aikojen suurimmasta voitosta. Kirkkonummelle lähti 2,75 miljoonan euron potti.

Vuonna 2002 aloitetun Kenon aiempi suurin voitto, kaksi miljoonaa, oli pelattu Helsingissä vuonna 2008 keväällä, viikolla 15. Ennätys räjähti uusiksi, kun sama pelaaja sai peräti 11 kymppikenon täysosumaa kertoimella 500 000.

Sama pelaaja oli Veikkauksen mukaan pelannut siis samaa riviä useita kertoja kymppikenoon viidenkymmenen sentin panoksella ja kunkkunumeron kanssa eri Veikkauksen myyntikanavissa: Kirkkonummen K-Citymarketissa ja osan veikkaus.fi:ssä.

– Minulla on ollut tällainen oma tapani pelata Kenoa. Vähän hajauttaa, kaikkien aikojen suurimman Keno-voiton napannut voittaja sanoo Veikkauksen tiedotteessa.

Voittaja kertoi toki yllättyneensä äärimmäisen harvinaisesta suorituksestaan.

– Enpäs sitä itse tiedä, että oliko tämä tietoa, taitoa vai tuuria. Mutta siinä on teille sinne Veikkaukselle katsottavaksi mallisuoritus, miten voi voittaa Keno-pelistä, voittaja jatkoi Veikkauksen mukaan.

Tarkistaessa numeroitaan teksti-tv:ltä torstaina hän huomasi heti kunkkunumeron osuneen.

– Sen myötä tiesin sen, että eiköhän jotain voittoja ole tullut. Katsoin sitten rivini, ja siellä niitä voittoja oli. Valtava tuurihan tässä kävi. Ei raha minun elämääni sillä tavalla muuta, mutta varmasti jotain nyt suunnitellaan.

Veikkauksen arvontapelien tuoteryhmäpäällikkö Juho Virnes "harmitteli" tiedotteessa, että voittajan erilainen tapa "kävi nyt hieman kalliiksi Veikkaukselle", mutta onnittelut poikkeuksellisesta voitosta olivat silti paikallaan.