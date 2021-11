Veikkaus: Pakolliset tappiorajat rajoittivat 100 000 ihmisen pelaamista pelikoneilla syys-lokakuussa

Veikkauksen mukaan yhä useampi asiakas tunnistautuu pelatessaan. Tunnistautumisaste on noussut vuoden 2021 aikana merkittävästi ja on tällä hetkellä noin 80 prosenttia. Vuoden 2023 loppuun mennessä kaikki yhtiön pelit edellyttävät pakollista tunnistautumista.Tunnistautumisen myötä asiakkailla on käytössään useita pelaamisen hallinnan välineitä, joiden on tarkoitus ennaltaehkäistä mahdollisten peliongelmien syntymistä.