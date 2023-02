Kauhavalaisisä ei hennonnut herättää perhettään huomattuaan 40 miljoonan euron voittonsa – ajatus muuttuvasta elämästä mietitytti

Noin 40,2 miljoonan euron jättipotti on 11. suurin Suomeen osunut Eurocakpotin päävoitto.

– Muu perhe jo siinä nukkui, niin en alkanut heitä herätellä. Lähipiirille on seuraavana päivänä iloinen asia kerrottu ja sillä mennään, mies kertoo tiedotteen mukaan.

"Ei ääntä aleta pitää"

MTV Uutiset haastatteli lauantaiaamuna voittopaikkakunnan paljastuttua Kauhavan vt. kaupunginjohtaja Liisa Saloa. MTV Uutiset kysyi häneltä tapaavatko paikalliset näyttää ulospäin, jos heitä on kohdannut suuri onni tai menestys. Salo arvioi sen riippuvan henkilöstä, mutta uskoi yleisempää olevan asian pitäminen vakan alla.

– Ehkä on näin, että "kel' onni on, se onnen kätkeköön" on se yleisempi. Mutta riippuu toki aina henkilöstä, mutta uskon, että olemme täällä sellaista ei-pröystäilevää porukkaa. Ei siitä välttämättä numeroa tehdä, hän epäili.