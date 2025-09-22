Tuore miljonääri ei ollut vielä sunnuntaina tietoinen voitostaan, kun Veikkaus soitti hänelle onnittelupuhelun.
Lotossa rapsahti lauantaina 3 000 000 euron täysosuma. Voittaja ei ollut sunnuntaina vielä tarkistanut omaa riviään, eikä näin ollen ollut tietoinen voitostaan Veikkauksen onnittelupuhelun saadessaan.
Puoli tuntia myöhemmin uudessa puhelussa oli jo erilainen tunnelma, Veikkaus kertoo.
– Kyllä täältä löytyi nyt kuule tuttuja numeroita, totesi voittaja iloisena Veikkauksen mukaan.
Veikkaus kertoo tiedotteessaan, että voitto tuli jo tällä kertaa jo pitkään pelissä tulleilla numeroilla.
– Tämä sama rivi minulla on ollut käytössä varmaan jo toistakymmentä vuotta. Välillä olen kuullut irvailua muilta, että pitäisikö numeroita vaihtaa, mutta nytpä saivat nenilleen, voittaja kertoi Veikkauksen mukaan.
Raisioon osunut 25 Loton päävoittoa
Rahojen käyttökohdetta ei voittaja vielä ollut ehtinyt miettiä, kun voitto sunnuntaina paljastui.
– Oli tämä aikamoinen jysäys! Suuresti kiitän tästä, voittaja totesi puhelun päätteeksi.
Veikkaus kertoo, että Loton kolmen miljoonan päävoitto pelattiin Raision ABC-liikenneasemalla.