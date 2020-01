Ratkaisu polttomoottorien tulevaisuudelle voi löytyä yllättäen vedestä ja ilmasta – synteettinen polttoaine vähentäisi päästöjä dramaattisesti

Moni on ollut jo hautaamassa polttomoottoriautot päästöjen vuoksi. Muun muassa Norjassa ja Ranskassa on aika ajoin väläytelty ajatusta polttomoottoriautojen kieltämisestä.



Ratkaisu polttomoottoriautojen tulevaisuudelle saattaa kuitenkin löytyä yllättäen – vedestä ja ilmasta.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Ratkaisuksi vety ja hiilidioksidi

Energia- ja polttoaineyhtiö St1:n hallituksen puheenjohtaja Mika Anttonen kertoi MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa kehitteillä olevasta synteettisestä polttoaineesta, jolla polttomoottoriautoille kuten lentoliikenteellekin saataisiin lisää elinvuosia.

– Uudessa synteettisessä polttoaineessa on kaksi keskeistä raaka-ainetta. Toinen on vety, jota voidaan erottaa vedestä uusiutuvalla sähköllä, ja toinen on se meidän ongelmamme, hiilidioksidi, jota on laskettu jo yli 800 miljardia tonnia. Sitä sidottaisiin ilmasta ja konsentroitaisiin 100-prosenttiseksi hiilidioksidiksi, Anttonen kertoo.

Kun vety ja hiilidioksidi yhdistetään, saadaan synteettistä metaania, eli maakaasua.



– Sitä voi käyttää jo suoraan monissa kohteissa. Jatkojalostamalla siitä saadaan myös nestemäisiä polttoaineita.



Parhaimmillaan Power to X -teknologia tuottaa erittäin vähäpäästöisiä polttoaineita.



– Vedestä vety ja ilmasta hiilidioksidi -idealla saadaan niin sanottu hiilikierto aikaiseksi. Hiili on hyvä energian varastointitapa, kun se otetaan ilmasta eikä fossiilisesta lähteestä, mikä on tällä hetkellä vallitseva tapa.



Kehittämistä hidastanut hinta

Teknologia on ollut olemassa jo pidemmän aikaa, mutta sen käyttöönottoa ja kehitystä on hillinnyt uusiutuvan sähkön hinta.



Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Asia on ollut tähän asti vähän sivuraiteilla, ja syy siihen on hyvin yksinkertainen: uusiutuvan sähkön hinta oli vielä viisi vuotta sitten ihan toista kuin nyt. Esimerkiksi tuulivoiman hinta on tippunut Suomessakin 55 eurosta per megawattitunti alle kolmeenkymppiin. Aurinkosähköä tehdään jossain päin maailmaa jo kymmenellä eurolla per megawattitunti.



– Kun sähkö on edullista, vedyn valmistaminen vedestä on tullut niin halvaksi, että kaasuun asti teknologia on jo nyt kilpailukykyinen. Odotan, että sähkön varastointiin – joka on vielä iso energiajärjestelmän ongelma – Power to X tuo hyvinkin nopeasti ratkaisuja. Seuraavien 10 vuoden aikana varmasti.



Uuden synteettisen polttoaineen käyttöönottoa joudutaan vielä odottamaan.



– Periaatteessa jo tänä päivänä esimerkiksi Shellillä on laitos Qatarissa, jossa valmistetaan maakaasusta dieseliä lentokoneen polttoaineeksi. Maakaasu voidaan jo nyt tehdä synteettisesti – siis sitä, joka nyt tulee tehtaalle fossiilisesta lähteestä.