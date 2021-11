Vauvan saaneelle Eevi Teittiselle uuteen arkeen hyppääminen on ollut raskasta – tärkeä muistutus somen todellisuudesta

Somevaikuttaja Eevi Teittinen ja hänen puolisonsa, UFC-ottelijana tunnettu Teemu Packalén saivat esikoislapsensa 1. marraskuuta. Vauvan laskettu aika oli alunperin joulukuussa.

Teittinen kertoo Instagramissa päässeensä nyt kotiin sairaalasta, vastasyntyneiden teho-osastolta Keskolasta. Hän julkaisi tekstin yhteyteen suloisen kuvan pienokaisestaan.

Teittinen kirjoittaa, että uuteen arkeen hyppääminen on ollut raskasta.

– Kaikki on päässyt yllättämään. Uusi arki on valuttanut kyyneleitä enemmän mitä mikään ikinä, mutta silti jokaisessa päivässä on kiitollisuuden ja ihmeen hetkiä.

Teittinen kertoo pyöritelleensä päänsä sisällä useita kysymyksiä.

– Kuka minä nyt olen? Äitiys on lyönyt uusiksi uuden arjen lisäksi myös identiteetin, hän kirjoittaa

– Koska tämä helpottaa? Keskoslapsen kanssa on omanlaisensa rumba ja haasteet, mutta joka viikko mennään sisupussin kanssa eteenpäin. Se on kyllä todella palkitsevaa, hän jatkaa kirjoituksessaan.

Jos et näe päivitystä, voit katsoa sen tästä.

Teittiselle vaikeimpia tunteita on ollut yksinäisyys ja selviytyminen kaikesta.

– Myös omien tunteiden käsittely on ollut haastavaa näiden seinien sisällä. Vaikka toki Teemu on aina kotona, kun ehtii, mutta keskosen kanssa yksin kotiin jääminen oli pelottavaa ja toki myös raskasta. Eristäytyminen on ollut mulle kaikkein ahdistavinta ja voimavaroja ei tunnu saavan mistään lisää.

Vauva-arki on ollut Teittiselle kaikkea muuta, mitä hän kuvitteli. Hän muistuttaakin seuraajiaan siitä, että sosiaalisessa mediassa näkee harvoin totuutta asiasta, tai kuule puhuttavan äitiyden todellisuudesta.