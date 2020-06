George Floydin kuolemaan johtavat hetket tallentuivat videolle, mutta sekään ei ehkä riitä tuomaan tuomiota poliisille – "Tiedän, kuinka hankalaa poliisien tuomitseminen on"

Minneapoliksen poliisivoimissa 18 vuotta työskennellyttä Derek Chauvinia syytetään tällä hetkellä toisen asteen murhasta ja taposta. Kyseessä on maailmaa puhuttanut tummaihoisen George Floydin kuolema 25. toukokuuta.

Tapausta on tarkoitus tulla käsittelemään jo vielä kesäkuussa Hennepinin käräjäoikeudessa. Oikeustieteen professori Paul Butler Georgetownin yliopistosta kirjoittaa Washington Post -lehdessä , että syyttäjä tulee kohtaamaan merkittäviä haasteita.

– Entisenä liittovaltion syyttäjänä tiedän hyvin, kuinka hankalaa poliisien tuomitseminen on, Butler toteaa kirjoituksessaan.

Hän mainitsee, että Yhdysvalloissa on jopa sata poliisiupseeria saanut murhasyytteen liiallisesta voimankäytöstä vuodesta 2005 lähtien. Suurin osa syytetyistä kuitenkin hylättiin tai heidät vapautettiin.

– Jopa silloin, kun valamiehistö on vakuuttuneita rikoksesta, he ovat usein haluttomia tuomitsemaan, koska heidän mielestään on epäreilua rangaista poliiseja virheistä heidän yrittäessään tehdä työtään, Butler perustelee.