Sekavan 80-vuotiaan tapaus johti sarjamurhaajan jäljille – näin Aino Nykoppin rikokset paljastuivat

Perushoitaja Aino Nykopp paljastui Suomen ensimmäiseksi naissarjamurhaajaksi vuonna 2009. Hänet tuomittiin elinkautiseen vuonna 2010.

Elinkautista vankeusrangaistusta istuva Ann Maria Gyllgren, entiseltä nimeltään Aino Nykopp, hakee pääsyä ehdonalaiseen vapauteen. Helsingin hovioikeus käsittelee asiaa tänään kiirastorstaina.

Viidestä murhasta ja viidestä murhan yrityksestä elinkautiseen tuomittu nainen on anonut vapautumistaan tätä ennen jo kaksi kertaa, mutta kummallakin kerralla Helsingin hovioikeus on hylännyt hänen anomuksensa. Gyllgren on ollut viime vuodet sijoitettuna avovankilaan.

Sekavan 80-vuotiaan tapaus johti sarjamurhaajan jäljille

Aino Nykoppin rikokset alkoivat paljastua poliisille maaliskuussa 2009, kun Helsingin Marian sairaalaan tuotiin ambulanssilla 80-vuotias nainen, joka oli sekava ja jonka tajunnantaso oli alhainen.

Naiselle annettiin bentsodiatsepiinin vasta-ainetta ja hänen tilansa koheni. Toinnuttuaan nainen kertoi lääkärille, että hän epäili luonaan käyneen yksityisen hoitajan myrkyttäneen hänet.

Marian sairaalasta otettiin yhteyttä poliisiin, ja partio meni naisen asunnolle. Keittiön tiskialtaasta löytyi lautanen, jossa oli jogurtin jäämiä. Tutkimuksissa selvisi, että jogurttiin oli sekoitettu keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä.

Samoja lääkkeitä löytyi naisen laboratorionäytteistä, eivätkä lääkkeet kuuluneet vanhuksen hoitoon.

Poliisi otti Nykoppin pian kiinni, mutta hän kiisti syöttäneensä vanhukselle lääkkeitä.

Tästä käynnistyi tutkinta, jossa Aino Nykopp paljastui sarjamurhaajaksi.

– Kun kymmeniä vuosia potilashoidossa ollut perushoitaja syyllistyy tällaiseen tekoon, väkisin tuli mieleen ajatus, että olisiko tämä ollut ensimmäinen kerta, kun Aino tällaista tekee ja olisi heti jäänyt kiinni, jutun tutkinnanjohtajana toiminut rikosylikomisario (evp.) Arto Karalahti kertoo Rikospaikassa.

Hoitaja oli aina paikalla soittamassa apua

Poliisi epäili heti, että perushoitajana eri laitoksissa ja kotihoitajana vanhusten luona työskennelleellä naisella saattaisi olla muitakin uhreja. Poliisi kävi läpi koko Nykoppin työhistorian ja asiakkaat edeltävän 10 vuoden ajalta.

– Etsimme, jos hänen hoitonsa aikana olisi tapahtunut äkillisiä, outoja sairastumisia tai kohtauksia. Sieltä alkoi ilmenemään uusia juttuja, Karalahti kertoo.

Tutkinnan aikana poliisi nosti kolmen vanhuksen ruumiit haudasta, jotta heille voitiin tehdä oikeuslääketieteelliset ruumiinavaukset.

Tutkinta laajeni jatkuvasti yli vuoden ajan.

Tutkinnan päättyessä Nykoppia epäiltiin yhteensä viidestä murhasta, viidestä murhan yrityksestä, kolmesta törkeästä pahoinpitelystä, törkeistä ja perusmuotoisista varkauksista sekä huumausainerikoksesta.

Aina sama tekotapa

Rikokset tapahtuivat vuosina 2004–2009.

Tekotapa oli kaikissa sama. Hoitaja oli antanut vanhuksille suuria määriä keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä.

– Aino oli aina paikalla, kun tällainen äkillinen tapahtuma tai kohtaus sattui. Aino soitti aina paikalle ambulanssin, lääkärit, ensihoitajat ja avusti elvytyksessä. Hän kertoi aina näille ensihoitajille ja lääkäreille, että potilas käytti lääkkeitä ja alkoholia väärin eli oli väärinkäyttäjä näille, mikä selittäisi näitä asioita.

Nykopp kiisti kaikki rikokset koko esitutkinnan ajan, vaikka poliisin keräämä näyttö myrkytyksistä oli vahva. Tekojen motiivi ei koskaan selvinnyt.

Nykopp tuomittiin sekä käräjä- että hovioikeudessa murhista, murhan yrityksistä ja muista rikoksista elinkautiseen vankeuteen. Hovioikeus antoi tuomionsa vuonna 2012.

