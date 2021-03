Kathleen on istunut 18 vuotta vankilassa neljän vauvansa kuolemasta – uusi geenitutkimus saattaa osoittaa hänet kaikkien aikojen oikeusmurhan uhriksi

Geeniperimää selvittäneet uudet tutkimukset kertovat, että ainakin kaksi Folbiggin lapsista kuoli todennäköisesti aiemmin tuntemattomaan geenimutaatioon, joka aiheuttaa komplikaatioita sydämen toiminnassa. Tapauksesta kertovat muun muassa CNN ja The Sydney Morning Herald .

Löydön jälkeen 90 tiedemiestä, joiden joukossa on kaksi australialaista Nobel-voittajaa, ovat pyytäneet Australian suurimman osavaltion New South Walesin kuvernööriä armahtamaan Folbiggin. Ja jos uudet todisteet pitävät paikkansa, tapaus on yksi Australian historian suurimmista oikeusmurhista. Tapaus saattaa kuitenkin auttaa ymmärtämään myös kätkytkuolemia paremmin.