Vauvaa odottava näyttelijä Inna Tähkänen ei nuorena edes halunnut lapsia – yksi ihminen sai hänen mielensä muuttumaan

Näyttelijä Inna Tähkäsellä , 31, on raskaudestaan varsin rauhallinen ja onnellinen olo. Uuden tulokkaan on määrä syntyä kesäkuussa 2023 .

– Aivoni ovat aika nopeatempoiset ja poukkoilevat, mutta tämän myötä oma mieli on oudolla tavalla rauhoittunut. Sellaista on tosin ollut, mitä varmasti monella, että saattaa kävellä huoneeseen ja unohtaa, mitä oli hakemassa tai kesken lauseen ei ole enää ihan varma, mitä oli sanomassa. Raskaus on tuonut mielenrauhaa, ettei jaksa tarttua enää pieniin epäkohtiin, Tähkänen kertoi MTV Uutisille 4. tammikuuta.