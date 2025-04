Salkkarit-tähti Johanna Anttila 40 vuotta! Sarjan faneille ilouutinen: "Tullaan rytinällä takaisin"

Johanna Anttila juhlii 40-vuotissyntymäpäiväänsä torstaina 3. huhtikuuta. Näyttelijä palaa äitiysvapaalta Salattuihin elämiin.

Tuttu kasvo saapuu takaisin Salatut elämät -sarjaan, kun näyttelijä Johanna Anttila palaa äitiysvapaalta jälleen töihin. Anttilan Salkkarit-hahmo Joanna poistui sarjasta vuonna 2024 nähdyissä jaksoissa.

Anttilan ja hänen puolisonsa esikoislapsi syntyi aprillipäivänä 1. huhtikuuta 2024. Näyttelijä kertoo, että elämä pienokaisen kanssa on sujunut erittäin hienosti.

– Olemme olleet aika onnekkaita siinä, millainen pieni ihminen meillä on. Hän on semmoinen rakkauspakkaus, joka levittää iloa, valoa ja rakkautta ympärilleen. Se on tosi hellyttävää huomata, Anttila kertoo MTV Uutisille.

Näyttelijä kuvailee pienokaisensa olevan kovin aurinkoinen, mutta myös voimakastahtoinen lapsi, joka tietää, mitä tahtoo.

– Saa nähdä, millainen uhmaikä on tulossa, hän naurahtaa.

Johanna Anttila kuvattuna tammikuussa 2024.All Over Press

Näyttelijä kertoo, että äitiyteen ja lapseen liittyvä tunneside vahvistui hänellä erityisesti raskauden loppupuolella. Synnytyksen jälkeen hänen piti kuitenkin hieman hakea tuntemuksiaan.

– Oli uudelleen sellainen hakeminen, että nyt tässä onkin tällainen tyyppi, kuka tämä on ja mikä meidän välinen suhteemme on. Oli paljon rakkautta ja lempeyttä, muttei ihan tuntenut sitä pientä ihmistä. Nyt kun hänestä näkee ihan selvästi, että kuka hän on, syvenee tunneside koko ajan, hän kertoo.

Anttila ounastelee olevansa äitinä erilainen verrattuna siihen, millainen hän olisi esimerkiksi parikymppisenä ollut. Hän veikkaa, että parikymppisenä äitinä hänen elämänsä olisi saattanut olla enemmän suorittamista, kun taas nyt hän toteuttaa omannäköistään vanhemmuutta.

– Parikymppisenä olisin todennäköisesti ollut energisempi, mutta samalla minulla on nyt sellaista sisäistä rauhaa. En ota asioita liian vakavasti ja minulla on paljon kärsivällisyyttä. Minulla on tasapainoa omassa elämässäni ja itseni kanssa, ja se varmaan heijastuu myös olemiseeni.

– Luotan omaan intuitiooni ja vanhemmuuteeni eri tavalla kuin ehkä nuorempana olisin luottanut. Olen ollut aika epävarma monessa asiassa, ja nyt olen löytänyt enemmän itsevarmuutta suhteessa itseeni ja vanhemmuuteen sekä lapseen.

Vanhemmiksi tuleminen on vaikuttanut Anttilan ja hänen puolisonsa parisuhteeseen sekä hyvässä että myös hieman huonossa. Yhteistä aikaa on näyttelijän mukaan nykyään vähemmän, mutta toisaalta vanhemmuus on myös yhdistänyt ja tuonut parin entistä lähemmäs toisiaan.

– Meidän välinen kommunikointi on niin hienoa. Jos meillä ei muuten ole yhteistä aikaa, niin meillä on joka ilta ainakin sohvakeskustelumme. Aina, kun olemme laittaneet lapsen nukkumaan, menemme vähäksi aikaa toistemme kainaloon ja höpisemme. Se on joka päivä vähintään se hetki, jossa olemme tosi läsnä toisillemme. Pyrimme muutenkin pienillä jutuilla huomiomaan toisiamme arjessa.

Paluu Salkkareihin

Anttila jäi äitiysvapaalle Salkkareista viime keväänä. Töihin palaaminen yli vuoden tauon jälkeen on tuntunut näyttelijästä mukavalta.

– Samaan aikaan oli jännitystä ja haikeutta siitä, kun lapsi aloittaa olemaan pieniä hetkiä hoidossa, että miten se menee. Se on mennyt superhyvin. Hän viihtyy siellä tosi hyvin, ja olemme onneksi saaneet porrastettua sitä vähän kerrallaan. Toisaalta on ihanaa saada tehdä sitä, mistä nauttii. Täällä on ihana yhteisö ja tänne on ollut tosi kivaa palata.

Joanna poistui Salkkareista viime vuonna.

Salkkarit-studiolle palaaminen tuntui Anttilasta siltä kuin hän olisi tullut kotiin.

– Tämähän on vähän kuin toinen koti ja täällä on "työperhe". On tosi kotoisaa olla.

Anttilan esittämä Salkkarit-hahmo Joanna poistui sarjasta viime vuonna huomattuaan, että on raskaana ja odottaa Henrikin lasta. Näyttelijä ei voi vielä paljastaa tarkempia yksityiskohtia hahmonsa tulevista juonikuvioista, mutta yhden tiedonmurusen hän antaa.

– Hän palaa hyvinkin järkyttävissä merkeissä. On aikamoista heti alkuun, tullaan rytinällä takaisin, hän vihjaa.

Varmuutta, vahvuutta, tasapainoa ja mielenrauhaa

Anttila täyttää torstaina 3. huhtikuuta 40 vuotta. Hän ajattelee, että ikääntyminen on ihana asia.

– Totta kai tulee hetkiä, joissa ajattelen, että voi kun tätä ryppyä ei olisi tai vaikkapa lonkkani ei kramppaisi, mutta toisaalta on koko ajan enemmän sisäistä varmuutta, vahvuutta, tasapainoa ja mielenrauhaa. Se on jotain ihan korvaamatonta. Näen, millä asioilla on oikeasti merkitystä. Tuntuu, että se vahvistuu koko ajan.

– Minusta on ihanaa ajatella, että olen joskus 80-vuotias tai toivottavasti 90-vuotias. On mielenkiintoista ajatella, millaista elämä voi silloin olla. Onko minulla lapsenlapsia, millainen tyyppi mahdan silloin olla ja millainen parisuhteemme on. En ajattele, että elämä oli tässä, vaan parhaat vuodet ovat vielä edessä.

Johanna Anttila täyttää 40 vuotta torstaina 3. huhtikuuta.

Anttilan elämä on tänä päivänä hyvin erilaista kuin kymmenen vuotta sitten, kun hän täytti edellisen kerran pyöreitä. Tuolloin hän asui Yhdysvalloissa ja eli kovin erilaista elämää kuin nykyisin.

– Olin silloin todennäköisesti sinkku ja asuin muutaman eri kaupungin välillä. Elämäntahtini oli myös erilainen, hän muistelee.

Aluksi Anttila opiskeli Yhdysvalloissa ja jäi sen jälkeen sinne töihin. Hän tuli käymään Suomessa keväällä 2020, kymmenen päivää ennen Yhdysvaltojen rajojen sulkemista ja koronarajoituksia. Sillä reissulla hän myös jäi Suomeen.

– Minun piti uusia viisumini, ja se siirtyi pidemmälle ja pidemmälle suurlähetystön ollessa kiinni. Siinä vaiheessa, kun olisin saanut uuden viisumin, päätinkin, että haluan jäädä Suomeen. Sen jälkeen tapasin nykyisen mieheni ja tuli tämä työ Salkkareissa. Palaset alkoivat loksahdella aika hyvin paikoilleen.

Anttila kertoo, että on kymmenen vuoden aikana kasvanut henkisesti ja löytänyt tasapainoa ja rauhaa. Kymmenen vuotta sitten hänellä myös oli edelleen syömishäiriö päällä.

– On ollut vahvasti määrittävää, kun olen päässyt tasapainoon ja rauhaan sen kanssa. Minusta tuntuu, ettei syömishäiriöni ole vain taustalla, vaan poissa. Sitä en olisi voinut kymmenen vuotta sitten kuvitellakaan, hän kertoo.

Näyttelijä toivoo, että tuleva vuosikymmen olisi hänelle sisäisesti aurinkoinen, ja mitä tahansa tuleekin, osaisi sen kääntää hyväksi ja nauttia.

– Esimerkiksi lapsemme kanssa tulee monia erilaisia vaiheita tässä seuraavan kymmenen vuoden aikana. Toivon, että osaisin olla läsnä niissä hetkissä ja ottaa niistä ilon irti sekä keskittyä olennaiseen.

Salatut elämät arkisin MTV Katsomossa ja klo 19.30 MTV3-kanavalla.