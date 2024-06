Anni Vuohijoki havahtui alle kaksiviikkoisen poikansa kanssa neljän seinän sisällä: ”Olin ihan hermoraunio”

Entinen painonnostaja Anni Vuohijoki on valmistunut lääkäriksi. Synnytyksen jälkeen ajatus ei juossut ihan normaaliin tapaan, ja hän huomasikin vain parin viikon vauva-arjen aikana, että toimii saamansa koulutuksen vastaisesti.

– Lääkiksessä opetetaan, että muistakaa sanoa tuoreelle äidille, että äidin tulee olla erossa lapsesta tunnin per päivä, että hormonimyrskyt rauhoittuvat. Itse täräytin viisi päivää neljän seinän sisällä ja olin ihan hermoraunio. Rupesi naurattamaan, että opetan näitä asioita itse, mutta en sitten kuitenkaan toiminut niin, Vuohijoki nauraa.

Vuohijoki on koko ajan tiedostanut, että äidin on hyvä olla erossa vauvastaan pieniä aikoja, mutta se ei ollut aluksi kovin helppoa.

Hänen poikavauvansa on vasta noin parin viikon ikäinen, ja elämä muuttuu pienokaisen kasvaessa jatkuvasti.

– Minulla on hyvä tukiverkosto ja se auttaa todella paljon. Lapsi on myös todella rauhallinen, ja se auttaa tuoretta äitiä oppimisessa. Kyllä mulla tulee välillä äitiyspsykooseja, ja on pakko mennä katsomaan hengittääkö se lapsi, Vuohijoki kertoo hymyillen.