Näyttelijä Inna Tähkänen kertoo MTV Uutisille kuulumisiaan toisen raskautensa tiimoilta ja valottaa uutta työprojektiaan.

Näyttelijä Inna Tähkänen odottaa toista lasta puolisonsa Julius Martikaisen kanssa. Hän kertoi iloisesta perheuutisesta Instagram-tilillään syyskuussa.

Tähkänen kertoo nyt MTV Uutisille, että raskausaika on sujunut hienosti ja ollut suhteellisen helppo. Tammikuussa koittavaan laskettuun aikaan on jäljellä enää pari kuukautta.

– Ja sen kyllä huomaa fyysisessä olotilassa, hän nauraa.

Tähkäsen ja Martikaisen esikoinen syntyi toukokuussa 2023. Näyttelijän mukaan toinen raskaus on ollut paikoin erilainen ensimmäiseen verrattuna.

– Tietysti kun on taapero, niin se vie aika paljon huomiota omalta olemiselta. Ei pysty niin paljon vain laskeutumaan raskauden äärelle, ja vapaapäivät eivät ole täysin vapaita, kuten ensimmäisen raskauden aikana oli. Arjen pyörittäminen lapsen kanssa on työ itsessään, hän kertoo.

Tällä kertaa kaikki ei myöskään ole täysin uutta, kuten esikoisen raskauden kohdalla oli. Ensimmäinen raskaus valoi Tähkäseen itsevarmuutta ja rauhaa.

– Siitä ei ole kauhean pitkä aika, kun olin viimeksi raskaana. Nyt en googlaile jokaista olotilaa tai tunnetta ja jännitä, että mitä tämä on. Monesta asiasta tietää, että tämä kuuluu tähän. Kun on oikeasti isompi kysymys, niin soitan rohkeasti neuvolaan enkä jää yksin pohtimaan, hän sanoo.

Tähkänen kertoo, että on kokenut positiivista jännitystä uuden perheenjäsenen päivä päivältä lähestyvään syntymään liittyen.

– Elämä on nyt jo tosi ihanaa ja rakastan lastani niin paljon, niin miten voi tulla joku toinen tyyppi, jota rakastan yhtä paljon? Miten siistiä on, että rakkaus on ääretöntä eikä sillä ole rajoja tai raameja, vaan se voi aina yllättää positiivisesti, hän tunnelmoi.

Positiivista jännitystä liittyy myös siihen, että heidän esikoisensa, joka oli vasta hiljattain vauva itsekin, on pian se isompi lapsi.

– Yritän hirveästi halailla häntä ja nauttia siitä, että hän on vielä minun pieneni, koska kohta hän on se iso.

Tähkänen ei usko esikoisen ymmärtävän vielä, että on saamassa pikkusisaruksen, vaikka vanhemmat ovatkin kertoneet äidin vatsassa olevasta vauvasta.

– Hän kyllä tietää, mikä vauva on, sillä minulla on kavereita, joilla on vauva. Hän on kiinnostunut vauvakavereitaan kohtaan. Meillä on myös kotona nukke, jota välillä sylittelen, mutta en usko, että hän ymmärtää sen liittyvän hänen tulevaisuuteensa, hän sanoo nauraen.

Perhe on tehnyt esimerkiksi töihin liittyviä valmisteluja pienokaisen syntymää silmällä pitäen. Tammikuussa Tähkäsen puolisolla on tiedossa enemmän töitä ja opintoja, ja he ovatkin ”rekrytoineet” lasten isovanhemmat auttamaan lasketun ajan ympärille.

– Viimeksi puolisoni pystyi pitämään kesäloman samaan aikaan, kun jäin (vanhempainvapaalle). Oli ihanaa, kun pystyimme viettämään kesää ihan vain kolmestaan. Nyt vauva tulee syntymään vähän hektisempään tilanteeseen, joten tarvitsemme vähän enemmän apujoukkoja.

Uusi aluevaltaus

Tähkänen kertoo MTV Uutisille myös uudesta aluevaltauksestaan, työprojektista, joka näkee päivänvalon tämän viikon perjantaina. Hän ja hänen ystävänsä, näyttelijä ja viestinnän asiantuntija Ida Riikonen ovat pistäneet pystyyn kulttuuria ja äitiyttä yhdistelevän podcastin.

– Minua naurattaa, kun minusta tuntuu, että elämäni on aina yksi klisee. Syy-seuraussuhteet ovat kuin oppikirjasta. Niin tämäkin, Tähkänen nauraa.

Kuvassa Tähkänen ja Riikonen.

Podcast-projektin taustoja valottaessaan Tähkänen palaa vuoteen 2023, kun hän jäi vanhempainvapaalle muun muassa Salatut elämät -työstään. Töitä oli ollut ennen vapaalle jäämistä paljon, ja näyttelijä odotti vanhempainvapaata kovasti, vaikkei kyseessä loma ollutkaan.

Samoihin aikoihin, keväällä 2023 Tähkänen ja Riikonen tutustuivat toisiinsa. Molemmat olivat tuolloin viimeisillään raskaana.

Tähkänen kertoo hänen ja Riikosen viettäneen syksyn 2023 tiiviisti yhdessä. Ystävykset jakoivat toisilleen kokemuksiaan vauva-arjesta. Samana syksynä Tähkänen alkoi pohtia, mitä haluaisi seuraavaksi elämässään tehdä ja millaista arkea elää.

– Olen ymmärtänyt, että monille ensimmäistä kertaa vanhempainvapaalle jääville, erityisesti synnyttäneille osapuolille tulee tällainen olo, kun oma elämä ja prioriteetit ovat muuttuneet ja aikaa haluaa käyttää lapsen kanssa. Yhtäkkiä minusta tuntui, että olin tosi avoin kaikelle, hän kertaa.

Tähkänen kertoo, että hän ja Riikonen pohtivat myös yhdessä sitä, mitä kumpikin haluaisi tulevaisuudessa töiden saralla tehdä.

– Mietimme, mihin haluamme palata töihin. Haluaako palata tekemään sitä, mitä teki, vai jotain ihan muuta, hän kertoo.

– Vaihdoimme tosi pitkiä ääniviestejä, joista tuli tämä tyypillinen ajatus, että pitäisikö meidän tehdä podcast, kun juttua riittää. Ajattelimme tämän sellaisena projektina, että haluamme vain tehdä ja kokeilla.

Tähkänen kokee, että juuri tässä ajassa kulttuuriala tarvitsee positiivisia uutisia ja sitä, että kulttuurista keskusteltaisiin.

– Tämä ei ole kulttuurikritiikki-podcast, jossa arvostelemme teoksia, vaan päinvastoin keskustelemme siitä, mitä kulttuuri meissä herättää, Tähkänen tarkentaa.

Tähkäsen mukaan kulttuuria tullaan käsittelemään podcastissa hyvin vahvasti suhteessa vanhemmuuteen – esimerkiksi, miten äitiys on muuttanut näkökulmaa, jolla jotain ennestään tuttua teosta nykyisin tarkastelee.

Podcastin ensimmäinen tuotantokausi pitää sisällään viisi jaksoa: neljä täyspitkää ja yhden lyhyen. Esittelyjakso ilmestyy Spotifyssa perjantaina 29. marraskuuta, ja seuraavalla viikolla jaksoja tipahtelee yhteensä neljä.

Tähkänen kertoo, että hän ja Riikonen ovat jo nyt saaneet podcastiinsa liittyen ilahtuneita reaktioita ja yhteydenottoja kulttuurialan tekijöiltä.