Näyttelijä Inna Tähkäsen toinen lapsi syntyi: "Tervetuloa nyytti"

Inna Tähkäsen ja Julius Martikaisen toinen lapsi syntyi raskausviikolla 39.

Näyttelijä Inna Tähkäsen ja hänen puolisonsa Julius Martikaisen toinen lapsi on syntynyt. Tähkänen kertoo perheen uuden tulokkaan syntymästä Instagram-julkaisussaan.

– Kun viikko 39 muuttui universumin uuden järjestyksen ekaksi viikoksi. Tervetuloa nyytti, näyttelijä kirjoittaa julkaisussaan.

Julkaisun toisessa otoksessa Tähkänen pitelee vastasyntynyttä pienokaista sylissään.

Tähkänen kertoi marraskuussa MTV Uutisille, että hänen raskausaikansa oli sujunut hienosti ja ollut suhteellisen helppo. Hänen ja Martikaisen esikoinen syntyi toukokuussa 2023, ja näyttelijän mukaan toinen raskaus oli myös paikoin erilainen ensimmäiseen verrattuna.

– Tietysti kun on taapero, niin se vie aika paljon huomiota omalta olemiselta. Ei pysty niin paljon vain laskeutumaan raskauden äärelle, ja vapaapäivät eivät ole täysin vapaita, kuten ensimmäisen raskauden aikana oli. Arjen pyörittäminen lapsen kanssa on työ itsessään, hän kertoi.

Tähkänen kertoi tuolloin, että koki positiivista jännitystä toisen lapsen syntymään liittyen.

– Elämä on nyt jo tosi ihanaa ja rakastan lastani niin paljon, niin miten voi tulla joku toinen tyyppi, jota rakastan yhtä paljon? Miten siistiä on, että rakkaus on ääretöntä eikä sillä ole rajoja tai raameja, vaan se voi aina yllättää positiivisesti, hän tunnelmoi.

Tähkänen tunnetaan parhaiten roolistaan Salatut elämät -sarjan Elinana. Hän poistui sarjasta keväällä 2023.

Nykyisin Tähkänen luotsaa kulttuuria ja äitiyttä yhdistelevää I & I -podcastia yhdessä ystävänsä, näyttelijä ja viestinnän asiantuntija Ida Riikosen kanssa.