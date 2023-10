Vastaamon tietomurrosta epäilty Julius Kivimäki hyökkää KRP:tä vastaan: "Poliisilla on ollut pakonomainen tarve löytää joku syyllinen"

Kivimäki myös arvosteli rajusti keskusrikospoliisin kybertutkintaa. Kivimäen mukaan esitutkintapöytäkirja on väkisin rynnitty läpi, ja poliisilla on ollut pakonomainen tarve löytää joku syyllinen.

– Tietenkin se on ymmärrettävää, koska KRP:n verkkorikospuolella budjetit riippuvat tästä onnistumisesta. Siellähän ei lopulta kovin montaa rikosta ole selvitetty ja kuitenkin aika paljon rahaa menee. Ja jos näinkin isossa jutussa ei onnistuta saavuttamaan mitään, se olisi heille kauhea tappio, kun on käytetty miljoonia tähän tutkintaan, Kivimäki sanoo.

– Takana on tarve perustella heidän omaa olemassaoloaan. Ihmisten työt ovat vaakalaudalla ja riippuvaisia siitä, että tämä asia saadaan käsiteltyä heidän edukseensa, jotta he voivat sanoa selvittäneensä tämän rikoksen.

Kiistää myös uudet epäilyt

– Tässä on kyse täsmälleen samasta asiasta kuin Vastaamoon kohdistuneessa tietomurrossa. Se on yksi ja sama teko. Tämä on ollut poliisin tiedossa jo vuodesta 2020, ja tässä asiassa tuskin on edes syyteoikeutta Suomessa. Syyttäjä on tehnyt tässä viime metreillä päätöksen sekoittaa pakkaa ja kaivaa tämän haudastaan.