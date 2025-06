USA iski Iranin ydinkohteisiin

Presidentti Donald Trump sanoo Yhdysvaltojen iskeneen kolmeen Iranin ydinkohteeseen. Trumpin mukaan hyökkäyksen pääkohteena oli Fordowin ydinlaitos.

Trump kertoi Truth Social -viestipalvelussaan Yhdysvaltojen iskeneen Fordowin, Natanzin ja Esfahanin ydinlaitoksiin.

– Fordow on poissa, Trump sanoi viestissään.

Yhdysvallat käytti iskuissaan B-2-pommikoneita, kertoo yhdysvaltalaisviranomainen uutistoimisto Reutersille.

Kyseessä on ainoa sotilaskone, joka on kykeneväinen kantamaan Yhdysvaltojen niin sanottua bunkkerintuhoajapommia, GBU-57E/B Massive Ordnance Penetratoria. Kyseessä on 13 000-kiloinen tuhoajapommi on suunniteltu erityisesti maanalaisten bunkkereiden täsmätuhoamiseen jopa 60 metrin syvyydessä.

Tiedossa ei vielä ole, käyttikö Yhdysvallat juuri kyseistä pommia iskuissaan.

Trumpin mukaan kaikki iskussa olleet koneet ovat nyt poistuneet Iranin ilmatilasta.

Trump kertoo iskusta pian

Trump kertoo puhuvansa kansakunnalle Valkoisessa talossa aamuviideltä Suomen aikaa.

Israelin valtion tv siteeraa israelilaisviranomaista, joka sanoo Israelin olleen täydessä yhteistyössä Yhdysvaltojen kanssa iskusta.

Trumpin mukaan Iranin on nyt suostuttava lopettamaan sota.

– Nyt on rauhan aika, Trump kirjoitti isoin kirjaimin.

Yhdysvaltalaispresidentti oli jo aiemmin kertonut harkitsevansa osallistumista Israelin hyökkäykseen.

Israel iski Iraniin viikko sitten perjantaina, minkä jälkeen maat ovat tehneet jatkuvasti ilmaiskuja toisiaan vastaan.

Uutinen päivittyy.