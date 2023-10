Vastaamo-tietomurrosta epäillystä Julius Kivimäestä tuli isä vankilassa – ei ole vielä nähnyt kuvaa pojastaan: "On se aika kova paikka"

– On se aika kova paikka. Toivon, että tämä otetaan huomioon tulevissa vangitsemiskäsittelyissä.

Kivimäki on harmissaan siitä, että hän joutuu olemaan tutkintavankeudessa vankilassa erossa perheestään.

Kivimäki on varma oikeuteen joutumisesta

Kivimäki on ollut useita kuukausia vangittuna todennäköisin syin epäiltynä Psykoterapiakeskus Vastaamoon kohdistuneesta törkeästä tietomurrosta, Vastaamo-asiakkaiden arkaluontoisten potilastietojen levittämisestä ja uhrien törkeän kiristyksen yrityksestä.

Kivimäki kiistää rikosepäilyt. Hän on silti varma siitä, että häntä vastaan nostetaan syytteet ja juttu etenee oikeuteen.

– (Syytteet) eivät pelota minua, mutta se on veronmaksajien rahojen tuhlausta. Toivottavasti pääsen vastaamaan vapaalta. Jos en pääse, niin pääsenpähän täältä vankilasta pois viimeistään siinä vaiheessa, kun asia on käsitelty. Minulle on tärkeintä päästä pois tutkintavankeudesta.