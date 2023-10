Julius Kivimäki väittää Rikospaikassa poliisin rakentaneen tarinan Vastaamon tietomurrosta – ymmärtää uhrien vihan

Keskusrikospoliisi epäilee Kivimäkeä psykoterapiakeskus Vastaamoon kohdistuneesta törkeästä tietomurrosta, Vastaamo-asiakkaiden arkaluontoisten potilastietojen levittämisestä ja uhrien törkeän kiristyksen yrityksestä. Uhreja on yli 33 000.

Haastattelu on ensimmäinen, jonka Kivimäki on antanut sen jälkeen, kun hän alkuvuonna jäi kiinni Ranskassa.

– Näiden tietojen valossa, joita meille on jaettu, on vaikea ymmärtää miten nämä epäilyt kohdistuvat juuri minuun. Siellä on kuitenkin kymmenkunta muuta ihmistä, joihin nämä samat, varsin heikot materiaalit voisivat sopia, Kivimäki sanoo.