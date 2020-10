F-Securen tutkimusjohtaja: Vaikuttaa siltä, että tietomurtajalle maksettujen lunnaiden määrä on pieni

– Yhteydenottoja on tullut aika paljon. Yhteydenotoista varsinaisesti onnistuneiden maksettujen lunnaiden kokonaismäärä tuntuu olevan todella pieni, Hyppönen kertoo STT:lle.

– On sellaisia ihmisiä, jotka ovat halunneet, ovat osanneet ja ovat onnistuneet maksamaan lunnaat. Se määrä on tosi pieni. Selvästi enemmän on sellaisia, jotka olisivat halunneet maksaa ja ovat yrittäneet maksaa, mutta ovat siinä epäonnistuneet syystä tai toisesta.