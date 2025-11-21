Somejulkaisusta tehtiin useita rikosilmoituksia.

Poliisi aloittaa esitutkinnan vasemmistonuorten puheenjohtajan Pinja Vuorisen Instagram-julkaisusta. Häntä epäillään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Vuorinen kirjoitti Instagramissa 8. marraskuuta: "Tiesitkö, että samalla kun Israel jatkaa palestiinalaisten murhaamista ´tulitauosta´ huolimatta, rakennetaan Suomessa lomakylään israelilaisille turisteille?"

Vuorinen kritisoi julkaisussaan Israelista Suomeen kohdistuvaa turismia:

"Haluammeko me todella olla turvallinen maa kansanmurhaa suorittavan valtion kansalaisille matkustaa", hän kysyy julkaisussa.

Vaihtoehtona hän esittää kertomansa tapauksen, jossa belgialaisella musiikkifestivaalilla olisi otettu kiinni israelilaisia sotilaita ja kuulusteltu osallisuudesta sotarikoksiin.

"Sotarikollisia ei tarvitse hyväksyä turisteiksi eikä ottaa vastaan kansanmurhaa suorittavan valtion rahoja", hän kirjoittaa.

Poliisi tutkii juutalaisvihamielisenä

Julkaisullaan Vuorinen viittasi Rovaniemen Ounasvaaralle rakennettavaan Arctic Panorama -lomakylään, josta israelilainen matkatoimisto Aviation Links omista 25 prosenttia. Hän viittaa julkaisussaan israelilaismedian kertomaan, että lomakylän kohderyhmää olisivat israelilaisturistit. Hän vaatii Rovaniemeä peruuttamaan annetun rakennusluvan ja katkaisemaan yhteytensä Israeliin.