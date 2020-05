Lempääläisperhe järkyttyi postilaatikossaan olleesta uusnatsien materiaalista – samoja havaintoja ympäri Suomea: "Mihin tästä voi ilmoittaa?"

Kampanjointia on havaittu useilla paikkakunnilla ja se vaikuttaa organisoidulta. Esimerkiksi Oulun poliisi on saanut kansalaisilta vihjeitä tällaisesta toiminnasta.

Lempääläisessä kodissa tyrmistyttiin, kun Johanna Järvinen-Taubertin perhe palasi vappuaattona mökiltä kotiin. Postilaatikkoa tyhjentäessä vastaan tuli rasistista uusnatsistista propagandaa, jossa on hakaristiä muistuttava logo.

Vajaa kuukausi sitten keskusrikospoliisi tiedotti , että sen suorittaman esitutkinnan perusteella on syytä epäillä Kohti vapautta! -liikkeen jatkavan nimissään korkeimman oikeuden väliaikaiseen toimintakieltoon määräämän Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen (PVL) toimintaa.

Esitutkinta valmistui 9.4.2020 ja se on lähetetty syyteharkintaan Etelä-Suomen syyttäjänvirastoon.

Viime vuoden itsenäisyyspäivänä poliisi kielsi Kohti vapautta! -liikkeen mielenosoituksen , jonka jälkeen sen jäsenet siirtyivät marssimaan Soldiers of Odinin riveissä. Marssilla nähtiin samoja banderolleja ja huudettiin samankaltaisia iskulauseita kuin PVL:n aikaisemmilla marsseilla.

Ihmiset ovat tyrmistyneitä

Järvinen-Taubert arvelee, että materiaalin tarkoitus on pelottaa ja ahdistaa ihmisiä.

Ilmiön laajuus selviää

Vastauksista alkoi nopeasti selvitä, että ilmiötä on esiintynyt samanaikaisesti useilla eri paikkakunnilla. Kalajoki, Espoo, Pori, Turku, Oulu, Hamina, Helsinki, Iisalmi, Ylivieska, Lahti... Jo saman päivän aikana ilmoituksia tuli yli kymmeneltä paikkakunnalta.

Näiden lisäksi vastauksissa kerrottiin, että monilla muilla paikkakunnilla myös liimailtu tarroja tai töhritty julkisia paikkoja. Jaetut lentolehtiset olivat usealla paikkakunnalla identtisiä ja niissä rasistisen sisällön lisäksi mainostettiin liikettä. Näistä laitettiin ryhmään myös kuvia, jotka MTV Uutiset on nähnyt.

– Se mikä minulle tulee näistä mieleen, on se, että halutaan levittää ja luoda tunnelmaa, että näitä ajatuksia jakavia tahoja on joka puolella, Järvinen-Taubert sanoo.

– Tämäntyyppisen materiaalin levittämisen tarkoituksena on murentaa sitä, mikä suomalaisessa yhteiskunnassa on arvokasta: vapautta, turvallisuutta, tasa-arvoa ja demokratiaa, arvelee Tero Taubert.

Samalla pariskunta pohtii, että kun he tuovat tätä hyvin organisoitua eri paikkakunnilla tapahtuvaa toimintaa julki, vahvistaako se juuri sitä vaikutelmaa mitä liike haluaa.

–Jossainhan nämä on painettu ja näitä täytyy olla paljon. Kyllä se resursseja vaatii.

Oulussa jakajina alaikäisiä?

– Siinä viisi tai kuusi nuorta, ehkä yläasteikäistä poikaa kiersi postilaatikoita keskenään. He juttelivat keskenään selvästi siitä, mitä he olivat tekemässä. Ajattelin ensin, että voisiko kyseessä olla joku urheiluseurajuttu tai muu, enkä kiinnittänyt asiaan sen kummemmin huomiota, oululainen mies kertoo.

Samalla hän on miettinyt, miten tapaus vaikuttaa alueen yleiseen turvallisuuden tunteeseen. Vaikka alue on hyvä lapsiperheille, ei se herätä luottamusta, jos siellä pyörii uusnatseja.

Oulun poliisille tullut ilmoituksia

Oulun poliisille ei ole asiasta tehty rikosilmoituksia, mutta poliisi on saanut kansalaisilta muutamia yhteydenottoja ja vihjeitä tällaisesta toiminnasta, kertoo Oulun poliisilaitoksen rikostorjuntasektorin RTA- ja tekniikkayksikön rikostarkastaja Konsta Korhonen.

– On myös esitetty ajatuksia siitä, että lapsia olisi ollut jakamassa materiaalia, mutta siitä ei ole varmistettua tietoa, Korhonen kertoo.

Korhosen mukaan poliisi on myös tietoinen siitä, että Kohti vapautta! -liike sivustollaan hyvin avoimesti julkaisee aktivismistaan kuvia ja videoita.

Hänen mukaansa eri alueiden poliisilaitokset tekevät yhteistyötä ja jakavat yhteisesti tietoa. Niin on myös tässäkin asiassa. Hän myös mainitsee, että Kohti vapautta! -liikkeen toiminta vaikuttaa hyvin tarkkaan mietityltä ja he osaavat esimerkiksi laatia sellaisia sanamuotoja, joissa rikos ei ehkä täyty.

Ilkivaltatekoja muistomerkkeihin

Yle on uutisoinut vappupäivänä , että Leninin muistopatsaaseen oli spraymaalattu antisemitistisiä merkkejä Kotkassa.

Haminassa on tärvelty juutalaisten hautausmaan hautakiviä huhtikuun 28. päivän vastaisena yönä.

Sekä Iltalehden tietojen että MTV Uutisten oman tiedonhankinnan mukaan myös Haminassa on viime viikkojen aikana jaettu aktiivisesti Kohti vapautta! -liikkeen propagandaa ihmisten postilaatikoihin.

Myös liikkeen omilla sivuilla on aktivistiraportteja ja kuvia materiaalin jakamisesta Haminassa. Tutkintaa johtava rikosylikonstaapeli Jarmo Rakkola kertoo MTV Uutisille, että poliisilla ei toistaiseksi ole tietoa Haminan hautausmaaiskun tekijästä. Kaakkois-Suomen poliisi pyytää edelleen vihjeitä.

Vappupäivänä oli havaittu myös Vantaan Hiekkaharjussa sijaitsevassa punaisten muistomerkissä spreijattuna valkoisen ylivallan symboli. Vantaan kaupunki kertoi, että asiasta on tehty rikosilmoitus. Itä-Uudenmaan poliisi vahvistaa myös asian.

Vaikka tapauksista on uutisoitu yksittäisinä ilkivaltatekoina, voi kyseessä olla osa laajempaa vandalismisarjaa, jossa on viitteitä suunnitelmallisuudesta.

”Kotkan ja Haminan, mutta myös aiemmat vastaavat tapahtumat osoittavat, että aiheen käsittely on yhä tärkeää, eikä Suomi ole tästä huolestuttavasta ilmiöstä irrallaan. Meidän on oltava Suomessa valppaita. Antisemitismille, aivan kuten rasismille ja muille vihateoille on oltava yhteiskunnassamme nollatoleranssi”, sanoo ministeri Tuppurainen tiedotteessa.