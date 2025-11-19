Poliisilla ei ole epäiltyjä.
Poliisi jatkaa edelleen Nurmijärveltä Haavistotien läheltä henkirikoksen uhrina kuolleen naisen tapauksen tutkintaa. Asiaa tutkitaan tappona.
Poliisi on aiemmin tiedottanut, että uhri on noin kolmekymppinen nainen.
Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Sanna Rentola kertoo MTV Uutisille, että uhrin henkilöllisyys on selvinnyt. Rentolan mukaan poliisilla ei ole toistaiseksi epäiltyä tai epäiltyjä tekoon liittyen.
Ulkopuolinen henkilö soitti hätäkeskukseen maastosta löytyneestä vainajasta lauantaina. Uhri löytyi noin 20 metriä tieltä metsästä.
Poliisi pyytää silminnäkijähavaintoja Haavistontien läheisyydessä viimeisen viikon aikana liikkuneista tuntemattomista henkilöistä ja ajoneuvoista.
Havainnot voi ilmoittaa poliisin vihjepuhelimeen numeroon 0295 436442, Whatsappilla numeroon 050 3999026 tai sähköpostitse vakivalta.ita-uusimaa@poliisi.fi.