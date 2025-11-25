Vasemmistoliiton vaihtoehtobudjetissa läväytetään muun muassa miljonääriveroa ja työtakuuta vuoden työttömänä olleille.

Vasemmistoliitto ottaisi vaihtoehtobudjetissaan käyttöön miljonääriveron ja peruisi pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen sosiaaliturvaleikkaukset. Puolueen mukaan sen vaihtoehto lisäisi työmahdollisuuksia ja kotimaista kysyntää, loisi kasvua ja vähentäisi valtion velkaantumista.

Puheenjohtaja Minja Koskela sanoi olevansa hämmentynyt siitä, että yksikään muu puolue ei ole tarttunut miljonääriveroon.

– Miljonäärit siitä tuskin niin säikähtäisivät, että Suomesta lähtisivät. Olen joidenkin kanssa keskustellut. He sanovat, että he arvostavat sitä vakautta ja hyvinvointia, jota ovat suomalaisesta yhteiskunnasta myös itse saaneet, Koskela sanoi.

Hän aloitti puolueensa vaihtoehdon esittelyn sättimällä Orpon hallitusta huonosti ajoitetusta suhdannepolitiikasta.

– Ei auta, että pääministeri puhuu toivosta, kun ihmiset eivät siitä huolimatta uskalla kuluttaa. Leikkaamalla matalasuhdanteessa hallitus on aiheuttanut talouden alakuloa, Koskela sanoi.

Velkaa vasemmistoliitto ottaisi ensi vuonna 227,5 miljoonaa euroa vähemmän kuin Orpon hallitus.

