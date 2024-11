Oppositiopuolueet ovat tehneet omat budjettiesityksensä vastauksena hallituksen budjetille.

Hallituksen kommentteja vaihtoehtobudjeteista kuullaan tänään, kun eduskunnan täysistunnossa keskustellaan kootusti viiden oppositiopuolueen esittämistä vaihtoehdoista.

MTV Uutiset Live näyttää istunnon suorana kello 14 alkaen.

Suurin oppositiopuolue SDP tasapainottaisi taloutta yhtä paljon kuin hallitus talousarviossaan, mutta toisenlaisin keinoin. SDP:n vaihtoehdossa yhteensä kolmen miljardin euron meno- ja tulosopeutus toteutettaisiin siten, että verotulot nousisivat noin 1,5 miljardia ja menoja leikattaisiin samoin noin 1,5 miljardilla.

Hallituksen talousarviossa verosopeutuksen osuus on 1,2 miljardia ja menoleikkausten 1,8 miljardia euroa.

SDP haluaisi vaihtoehtobudjetillaan vahvistaa kasvua keventämällä pieni- ja keskituloisten palkansaajien, eläkeläisten ja pienten yritysten verotusta.

– Se, mitä ennen kaikkea Suomi tarvitsee, on kasvua ja uskoa tulevaisuuteen. Siksi erityisen tärkeää on, että vahvistamme suomalaisten ostovoimaa ja annamme tulevaisuudesta paremman näkymän suomalaiselle pienyrittäjälle, perusteli puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman tiistaina tiedotustilaisuudessaan.

SDP alentaisi kaikkien paitsi ylimmän tuloluokan palkkaverotusta yhteensä 500 miljoonaa euroa enemmän kuin hallitus. SDP:n mallissa kaikki alle 90 000 euroa vuodessa ansaitsevat maksaisivat vähemmän tuloveroa.

Keskusta kiihdyttäisi kasvua

Keskusta tasapainottaisi taloutta menoleikkausten lisäksi maltillisilla verosopeutuksilla. Keskusta hyväksyisi useimmat hallituksen tekemät leikkaukset, ja esimerkiksi asumistukijärjestelmästä puolue leikkaisi hallitusta enemmänkin.

– Kaiken kaikkiaan lopputulos on, että tulojen ja menojen tasapaino on keskustan vaihtoehtobudjetissa 280 miljoonaa euroa parempi kuin hallituksella. Me käyttäisimme tätä kasvun kiihdyttämiseen, sanoi vaihtoehtobudjetin valmistelua vetänyt puolueen varapuheenjohtaja Markus Lohi julkistuksen jälkeen.

Keskusta kiristäisi hieman kaikkein suurimpia ansiotuloja saavien verotusta laskemalla solidaarisuusveron alarajaa ja korottamalla varhaiskasvatusmaksuja, mutta vastaavasti hieman keventäisi työn verotusta muilta.

Keskusta myös muun muassa kiristäisi herkkujen, tupakan, alkoholin ja nikotiinipussien verotusta. Sen sijaan keskusta ei nostaisi matkailun, liikunta- ja kulttuuripalveluiden, kirjojen ja lääkkeiden arvonlisäveroa eikä leikkaisi kotitalousvähennyksestä.

Vasemmistoliitto haluaa miljonääriveron

Vasemmistoliitto puolestaan palauttaisi budjetissaan yleisen arvonlisäverokannan 24 prosenttiin ja ottaisi käyttöön yhden prosentin suuruisen miljonääriveron.

Yleisen alv-kannan palauttaminen 24 prosenttiin vähentäisi vasemmistoliiton mukaan valtion verotuloja hieman yli miljardilla eurolla, mutta miljonääriveron käyttöönotto kasvattaisi verotuloja hieman yli miljardilla.

Vasemmistoliiton mukaan Suomi velkaantuisi puolueen vaihtoehtobudjetilla 276 miljoonaa euroa vähemmän kuin pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen syyskuussa julkaisemalla budjetilla.

Vasemmistoliiton mukaan sen vaihtoehtobudjetti nostaisi noin 61 000 ihmistä köyhyysrajan yläpuolelle.

– Me olemme lähteneet siitä, että tätä taloutta pitää hoitaa sosiaalisesti vastuullisella tavalla, puheenjohtaja Minja Koskela sanoi tiedotustilaisuudessa.