SDP kuitenkin keventäisi pieni- ja keskituloisten ansiotuloverotusta enemmän kuin hallitus. SDP lupaa, että sen mallissa kaikki alle 8 000 euroa kuukaudessa ansaitsevat maksaisivat palkastaan vähemmän tuloveroa.

SDP tekisi merkittävimmät veronkiristykset hyvätuloisten tuloverotukseen, omistamisen ja varallisuuden verotukseen sekä kulutus- ja energiaverotukseen. Puolue esimerkiksi poistaisi listaamattomien osakeyhtiöiden osinkojen huojennuksen, eikä laskisi 14 prosentin arvonlisäverokantaa 13,5 prosenttiin, kuten hallitus tekee.

Mitä hallituksen leikkauksia peruttaisiin?

SDP ei vaihtoehtobudjetissaan erityisesti korosta, kuinka paljon se peruisi hallituksen tekemiä leikkauksia esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoon tai sosiaaliturvaan. Vertailun vuoksi esimerkiksi oppositiopuolue vihreät laski, että se peruisi hallituksen leikkauksia yhteensä noin 2,3 miljardin euron edestä.