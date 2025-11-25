SDP ottaisi noin 460 miljoonaa euroa vähemmän velkaa kuin Orpon hallitus
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman (kesk.), eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen (vas.) sekä kansanedustaja, SDP:n valtiovarainvaliokunnan vastaava Joona Räsänen esittelivät puolueen vaihtoehtobudjetin mediatilaisuudessa Musiikkitalolla Helsingissä 25. marraskuuta 2025.Lehtikuva
Julkaistu 7 minuuttia sitten
MTV UUTISET – STT
SDP:n tänään julkaisemassa vaihtoehtobudjetissa tehdään avauksiaesimerkiksi sijoittajan oleskeluluvasta, käsittelymaksuista "krääsätuonnille" sekä kotihoidontuen rajaamisesta alle kaksivuotiaille.
Suurin oppositiopuolue SDP ottaisi ensi vuonna noin 460 miljoonaa euroa vähemmän velkaa kuin Petteri Orpon (kok.) hallitus. SDP linjaa näin vaihtoehtobudjetissaan, joka julkaistiin tiistaina.
SDP hakisi valtiolle lisätuloja kiristämällä verotusta noin 380 miljoonan euron edestä hallituksen budjettiin verrattuna. Menoleikkauksilla SDP sopeuttaisi noin 83,3 miljoonalla eurolla, kun otetaan huomioon puolueen ajamat uudet menolisäykset.
SDP tekisi merkittävimmät veronkiristykset hyvätuloisten tuloverotukseen, omistamisen ja varallisuuden verotukseen sekä kulutus- ja energiaverotukseen. Puolue esimerkiksi poistaisi listaamattomien osakeyhtiöiden osinkojen huojennuksen, eikä laskisi 14 prosentin arvonlisäverokantaa 13,5 prosenttiin, kuten hallitus tekee.
Veronkevennyksiä pieni- ja keskituloisille
SDP kuitenkin keventäisi pieni- ja keskituloisten ansiotuloverotusta enemmän kuin hallitus. SDP lupaa, että sen mallissa kaikki alle 8 000 euroa kuukaudessa ansaitsevat maksaisivat palkastaan vähemmän tuloveroa.
– Kun enemmistön ostovoima vahvistuu, talous vankistuu, vaihtoehtobudjetissa luvataan.
SDP myös säilyttäisi työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden, korottaisi matkakuluvähennystä, käyttäisi rahaa työhuonevähennyksiin ja säilyttäisi työsuhdepolkupyörien verovapaan edun.
Puolue esittää muutoksia myös työperäiseen maahanmuuttoon. Se perustaisi esimerkiksi uuden ohjelman, jolla houkuteltaisiin erityisesti sellaisia erityisosaajia ja tutkijoita, jotka eivät enää pidä Yhdysvaltoja varteenotettavana kohteena.
SDP myös esittää, että Suomessa otettaisiin käyttöön sijoittajan oleskelulupa, sillä nykyiset oleskeluluvat eivät mahdollista Suomessa oleskelua päätoimisena sijoittajana. Asiaa on esittänyt myös esimerkiksi Keskuskauppakamari viime viikolla.
SDP ei vaihtoehtobudjetissaan erityisesti korosta, kuinka paljon se peruisi hallituksen tekemiä leikkauksia esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuoltoon tai sosiaaliturvaan. Vertailun vuoksi esimerkiksi oppositiopuolue vihreät laski, että se peruisi hallituksen leikkauksia yhteensä noin 2,3 miljardin euron edestä.
SDP:n vaihtoehtobudjetista löytyy esimerkiksi toimeentulotuen leikkauksen hylkäys 107 miljoonan euron edestä, kuntien valtionosuuksiin 100 miljoonan euron leikkaus ja korkeakoulujen valtionavustussäästöjen poistoja. Kehitysyhteistyön valtavia leikkauksia SDP peruisi vain 10 miljoonan euron edestä.
Lisäksi SDP käyttäisi esimerkiksi 96 miljoonaa euroa siihen, että se palauttaisi perusterveydenhuollon hoitotakuun kahteen viikkoon. Puolue aikoisi myös "turvata päivystykset" 23,4 miljoonalla eurolla. Vanhuspalveluiden henkilöstön riittävyyteen se lisäisi 51 miljoonaa euroa ja sote-järjestöjen avustuksiin 10 miljoonaa euroa.
Uutena avauksena SDP esittää, että postitoimjat voisivat kerätä "Kiina-lähetyksistä" kansallista käsittelymaksua Ruotsin ja Romanian malliin. Tarkoituksena olisi rajoittaa "krääsätuontia" eli halpojen verkkokauppapakettien virtaa Suomeen.
SDP:n mielestä rajoittamistoimia pitäisi tehdä ensisijaisesti EU-tasolla, mutta ennen niitä tulisi tehdä kansallisia toimia "siltaratkaisuna". SDP:n mukaan näillä Tullin ja postin käsittelymaksuilla voitaisiin saada lisää verotuloja 32 miljoonaa euroa.
Uusia menoleikkauksia SDP tekisi esimerkiksi lakkauttamalla teollisuuden sähköistämisen tuen, rajaamalla kotihoidontuen alle kaksivuotiaille ja poistamalla sisarkorotukset sekä rajaamalla maataloustuet markkinoille tuottamattomilta tiloilta.